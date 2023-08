Landkreis Augsburg

05:55 Uhr

Müllverbrennung zum Supersparpreis: Gebührenzahler können profitieren

Die Verbrennungskosten in der Abfallverwertunbgsanlage Augsburg sind so günstig wie noch nie.

Plus Die Anlage in Lechhausen hat 2022 die Verbrennungskosten für die Tonne Hausmüll gesenkt. Welchen Vorteil die Gebührenzahler im Augsburger Land davon haben könnten.

Von Maximilian Czysz, Christian Lichtenstern

Alles wird teurer? Nein, es gibt auch Ausnahmen. Die Verbrennungskosten für den Hausmüll in der Abfallverwertungsanlage (AVA) in Augsburg sind gesunken. Und zwar gewaltig. In der Spitze über 255 Euro (rund 500 Mark im Jahr 1998) kostete früher die Tonne, die dort im Ofen landete. Im vergangenen Jahr hat die AVA, deren Hauptgesellschafter der öffentlich-rechtlich organisierte Abfallzweckverband Augsburg mit der Stadt und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg ist, eine wahre Preissenkungs-Orgie in drei Schritten hingelegt: von rund 75 auf 20 auf zehn und schließlich auf einen einzigen Euro. Die Verbrennungsanlage speist ihre Abwärme ins Fernwärmenetz der Stadt Augsburg ein und hat deutlich mehr dafür bekommen. Auch die Erlöse aus der Stromerzeugung über Müllöfen, Biogasvergärungsanlage und Photovoltaik sind deutlich gestiegen. Davon kann der Haushalt des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises profitieren.

Erst im nächsten Jahr werden die Müllgebühren im Landkreis Augsburg neu kalkuliert

Durch sinkende Verbrennungskosten könnten zum Beispiel steigende Logistikkosten, Lohnkosten und sinkende Erlöse bei der Papierverwertung ausgeglichen werden, teilt das Landratsamt Augsburg auf Nachfrage mit. Allerdings müsse zuerst in einer Nachkalkulation ermittelt werden, ob es zu "Über- oder Unterdeckungen" beim Abfallwirtschaftsbetrieb gekommen ist. Für die eingesparten Kosten bei der Müllverbrennung - sie sind nur ein Posten in der Gebührenkalkulation - bedeutet das: "Bei einer Überdeckung werden die Mehreinnahmen in den folgenden Kalkulationszeitraum als Guthaben miteingerechnet." In anderen Worten: Das „Guthaben“ verringert die Deckungslücke, die die Gebührenzahler tragen. Bei einem Minus wird der Fehlbetrag auf die Gebührenzahler umgelegt. Welche Folgen die geringen Verbrennungskosten konkret haben, lässt sich erst im Juni 2024 sagen. Denn dann endet der aktuelle Kalkulationszeitraum der Abfallwirtschaft. Die Müllgebühren werden im Landkreis Augsburg jeweils für drei Jahre kalkuliert.

