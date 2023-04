Musikalischer Genuss im südlichen Landkreis rund um Ostern

Für Christinnen und Christen ist Ostern das zentrale Fest im Kirchenjahr. Deshalb gibt es in den kommenden Tagen besondere Konzerte und Gottesdienste.

Rund um Ostern gibt es musikalische Leckerbissen. Ein kleiner Überblick zeigt ausgewählte Termine in den kommenden Tagen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Krönungsmesse am Ostersonntag in Schwabmünchen.

Am Ostersonntag wird in der Pfarrei St. Michael in Schwabmünchen festliche Musik erklingen. Die Osternacht am Ostersonntag, 9. April, um 5 Uhr wird mit Psalmengesängen durch die Schola gestaltet. Feierlich wird es am Ostersonntag um 9 Uhr: Die "Krönungsmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart und das "Haec Dies" von Caspar Ett werden aufgeführt. Mozarts "Krönungsmesse", 1779 für den Ostergottesdienst im Salzburger Dom komponiert, verströmt eine ungewöhnliche majestätische Feierlichkeit, die ihr später den Beinamen "Krönungsmesse" eintrug. Dass sie zu einem festlichen Anlass Verwendung finden sollte, darauf deutet nicht nur die Tonart, sondern auch die Orchesterbesetzung mit reichlicher Verwendung von Bläsern, zumal von Trompeten und Hörnern nebst Pauken hin. Sing- und Instrumentalstimmen sind höchst virtuos geführt und beweisen einmal mehr Mozarts Meisterschaft im Umgang mit den Klangmitteln. Bei der Aufführung in Schwabmünchen musiziert das Orchester Capella St. Michael und der Chor St. Michael unter der Leitung von Chorregent Stefan Wagner. Die Soli übernehmen Hermine Eicke (Sopran), Maria Jakob (Alt) Gerhard Werlitz (Tenor) und Nikolai Galkin (Bass).

Den Gottesdienst am Gründonnerstag, 6. April, um 19 Uhr in der Kirche St. Michael in Schwabmünchen gestaltet der Kirchenchor Mittelstetten. Die Karfreitagsliturgie am 7. April um 15 Uhr wird vom Chor St. Michael mit Chorsätzen von Peri, Elgar, Vittoria und Silcher gestaltet.

Das Leiden Jesu wird in Bobingen musikalisch betrachtet

Auch die evangelische Kirchengemeinde Bobingen lädt ein, die Gottesdienste der Karwoche und des Osterfestes mitzufeiern. Der Gottesdienst am Gründonnerstag, 6. April, findet um 19 Uhr als Tischabendmahl im Gemeindehaus statt, vorbereitet von Pfarrerin Brigitte Funk und Team. Zum Abschluss sind alle Gäste zu einem einfachen Abendessen eingeladen. Am Karfreitag, 7. April, ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kinderkirche. Vikarin Judith Schumacher-Stahl und Kirchenmusikerin Sigrid Pröbstl betrachten das Leiden Jesu mit dem Lied "O Haupt, voll Blut und Wunden". Das Vokalensemble Klangverwandt sowie Jessica und Jacqueline Burckhardt mit Violoncello und Klavier gestalten mit Pfarrer Peter Lukas die Andacht zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr. Die musikalische Gesamtleitung hat Sigrid Pröbstl.

Am Karsamstag ab 18 Uhr lädt die evangelische Jugend zur langen Osternacht ein. Eine Anmeldung im Pfarramt ist erforderlich. Die Osternacht der ganzen Gemeinde beginnt am Ostersonntagmorgen um 5 Uhr. Pfarrer Peter Lukas, Vikarin Judith Schumacher-Stahl und ein kleiner Taizé-Chor interpretieren den Übergang vom Dunkel zum Licht. Im Anschluss ist Osterfrühstück im Gemeindehaus. Den Gottesdienst um 10 Uhr feiert Pfarrerin Brigitte Funk mit der Gemeinde als Festgottesdienst mit Abendmahl und Kinderkirche. Zum Tauferinnerungsgottesdienst am Ostermontag, 10 Uhr, sind besonders die Familien und die Kinder eingeladen. Die Familien sind gebeten, die Taufkerzen der Kinder mitzubringen.

Musikkapelle Gennach veranstaltet Osterkonzert in der Turnhalle Langerringen

Als jährlichen Höhepunkt im Musikjahr veranstalten die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen und die Musikkapelle Gennach am Ostersonntag, 9. April, um 20 Uhr in der Langerringer Schulturnhalle ihr Osterkonzert. Zum Auftakt spielt die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen, bevor sich die Stammkapelle seinen Zuhörern präsentiert. Dirigent Andreas Hämmerle hat für diesen Abend wieder ein überaus unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zu hören sind unter anderem Werke wie "Free World Fantasy" oder "Fire and Flame". Auch für die Freunde der traditionellen Blasmusik ist das ein oder andere Stück an diesem Abend dabei. Im Rahmen des Konzertes werden außerdem verdiente Musikerinnen und Musiker geehrt. Die Gennacher Musikerinnen und Musiker laden Ihre Gäste bereits ab 19 Uhr zu einem kleinen Empfang mit Getränken und Snacks ins Foyer der Turnhalle ein. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.