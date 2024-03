Landkreis Augsburg

06:55 Uhr

Musterwohnung für Senioren: Wie Wohnen im Alter besser funktionieren kann

Plus Der Landkreis Augsburg will zeigen, wie eine altersgerechte Wohnung aussehen kann. Sie ist ab Mitte April in Stadtbergen zu besichtigen.

Von Elmar Knöchel

In einer immer älter werdenden Gesellschaft ist die altersgerechte Gestaltung von Wohnraum ein vordringliches Problem. Denn ein auf die Bedürfnisse von älteren Menschen zugeschnittenes Lebensumfeld ermöglicht Seniorinnen und Senioren ein eigenständiges Leben im eigenen Zuhause. Dazu können technische und bauliche Lösungen erheblich beitragen.

Vielfältige Hilfssysteme für Senioren im Landkreis Augsburg

Steuerbare Lichtsysteme, Sturzmelder oder automatische Herdabschaltungen sind nur einige der möglichen Hilfestellungen im Alltag. Um einen möglichst praxisnahen Einblick zu geben, was alles möglich ist, hat der Landkreis Augsburg in der Stadtberger Bismarckstraße eine Musterwohnung eingerichtet. Das ist sozusagen eine Art Schauraum, in dem die vielfältigen Möglichkeiten der altersgerechten Wohnraumgestaltung besichtigt werden können. Ab Mitte April soll es möglich sein, die Musterwohnung, nach telefonischer Voranmeldung beim Landratsamt, anzusehen.

