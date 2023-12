Mut machende Botschaften an Weihnachten

Die Zeiten sind schwierig, doch in den Predigten an Weihnachten gab es auch viel Zuversicht und Hoffnung für die Menschen zu hören.

Nachrichten von Kriegen, Armut, Umweltkatastrophen oder Inflation beherrschen die Schlagzeilen. Gerade in der dunklen Jahreszeit geht das an vielen Menschen nicht spurlos vorbei. Einige fühlen sich bedrückt oder traurig, andere fühlen sich hilflos. Welche Mut machenden Botschaften haben die Menschen an Weihnachten in den Predigten gehört?

Dekan Christoph Leutgäb sagte ganz plakativ in Schwabmünchen, dass an Weihnachten die "Rückruf-Aktion Gottes" gestartet worden sei. Mit ihr könnten alle Menschen bei allen Schwierigkeiten des Lebens ein Stück Himmel auf Erden finden. Oder das Paradies – wobei darunter nicht eine romantische Liebe, beruflicher Erfolg, bürgerliche Existenz, entspanntes Dasein mit Work-life-balance zu verstehen sei. "Paradies" sei die Begegnung mit Gott und ein Bereich, in dem Liebe, Vertrauen, Versöhnung, Fürsorge und Freude herrschten. Weihnachten sei eine Einladung. Das Christkind, Christus, sei zu einer Tür zu einem Mehr an Leben geworden.

Ein herzerweichender Anblick

Pfarrer Hubert Ratzinger lud dazu ein, die Botschaft der Heiligen Nacht neu zu vernehmen: "Gott wird Mensch, er bricht nicht einfach mit Gewalt in diese Welt ein. Er kommt ganz klein als Kind mitten in eine arme Welt." Beim Blick auf ein kleines Kind würden Menschenherzen weich. Es sei Aufgabe der Christen, auf der Seite der Schwachen zu stehen. Ratzinger: "Wir sehen unsere Verantwortung, Menschenleben zu fördern, die Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe so vieler unserer Mitmenschen." Der Blick auf Jesus, der zu Tode verletzt wird am Kreuz und dennoch seine Arme ausbreitet, helfe, immer wieder zu vergeben. Nur so könne Frieden in der Welt wachsen.

Jeder sollte "Christusträger" werden

In der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld erinnerte Pfarrer Thomas Demel in seiner Predigt in der Christmette in Obermeitingen und Klosterlechfeld an die erste Krippendarstellung des Hl. Franziskus in einer Höhle nahe dem Bergdorf Greccio nördlich von Rom vor genau 800 Jahren. Mit den Gottesdienstbesuchern nahm er den Esel an der Krippe in den Blick. Er lud dazu ein, wie der Esel „Christusträger“ zu sein. „Wer Jesus trägt, der wird durch ihn nicht niedergedrückt, sondern erhöht.“ Demel sagte: „Wenn wir Christus tragen, an uns und in uns, wie es in dieser Feier geschieht, dann wird er uns führen und leiten, vielleicht manchmal auf Wegen, die wir eigentlich nicht wollen, die wir nicht geplant haben, aber auf letztlich guten Wegen.“ Und: Der Esel gehe nicht gerne allein. "Auch wir sind nicht allein. Wir dürfen als Gemeinschaft an den menschgewordenen Gott glauben, den wir in unserem Leben tragen dürfen, den Weg im Glauben miteinander gehen und uns gegenseitig darin ermutigen."

Pfarrer Büching setzt auf die Werte Liebe und Vertrauen

Füreinander da sein: Das ist für Alan Büching, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Diedorf-Fischach, die entscheidende Botschaft. Er nahm an Weihnachten eine etwas andere Geschichte in den Vordergrund: die Geschichte von Josef. „Ein Mann, der im Schatten seiner Frau stand und dennoch immer für sie und ihren Sohn da war“, berichtete Büching und erklärte: „Man muss nicht ins Rampenlicht, aber man sollte auf der Matte stehen, wenn man gebraucht wird.“ Josef hörte auf die Botschaft Gottes, was seiner Familie das Leben rettete, sagte Büching. So sollten auch wir auf die Realitäten, die man nicht sehen, messen oder kaufen kann, hören: Liebe und Vertrauen.