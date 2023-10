Landkreis Augsburg

11:14 Uhr

Nach 36 Stunden Zittern: Deisenhofer und Rittel schaffen es in Landtag

Plus Nach langer Ungewissheit steht fest: Maximilian Deisenhofer bleibt im Landtag, Anton Rittel darf erstmals dorthin. Ein AfD-Kandidat scheitert knapp.

Noch ist nichts offiziell, aber nach seiner eigenen Berechnung sieht es gut aus für den Grünen-Politiker Maximilian Deisenhofer. Vor fünf Jahren zog er in den Landtag ein. Seit Sonntagabend musste er um sein Mandat zittern. Nun kann er vorsichtig aufatmen. Sobald die Erst- und Zweitstimmen addiert sind, sollte der Landeswahlleiter Deisenhofers Verbleib im Landtag bestätigen. Das wird voraussichtlich im Laufe des Tages passieren.

Sechs Grünen-Mandate gab es in Schwaben in den vergangenen fünf Jahren. Weil die Partei deutlich weniger Stimmen bekommen hat als noch 2018, sind es jetzt nur noch vier. "Wenn ich beim Addieren keinen groben Fehler gemacht habe, bin ich als Viertes drin", sagt der Politiker mit Büro in Bobingen am Dienstagvormittag. Eine Rest-Anspannung bleibe aber, solange das Ergebnis nicht offiziell bestätigt sei.

