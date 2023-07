Landkreis Augsburg

Nach Brand in Königsbrunn: "Akku kann hochgehen wie ein Feuerwerk"

Plus Schwabmünchens Feuerwehr-Kommandant Stefan Missenhardt erklärt, was man tun sollte, wenn sich eine Hochenergiebatterie entzündet wie in Königsbrunn.

Von Marco Keitel

In Königsbrunn hat der Akku eines elektrischen Longboards einen Brand ausgelöst. Wie reagiert man am besten, wenn sich ein solches Gerät entzündet?



Stefan Missenhardt: Wenn es ein Lithium-Ionen-Akku ist, ein sogenannter Hochenergieakku, ist absolut schnelles Handeln gefragt. Wenn es hier zu einem Brand kommt, entlädt sich die elektrische Energie schlagartig thermisch.

Wie sieht das aus?



Missenhardt: Es kommt zu enormer Hitzeentwicklung. Der Akku verbrennt alles um sich herum, etwa die Akkus daneben oder die Plastikhülle. Man sollte den Raum verlassen, alle Menschen aus der Wohnung mitnehmen, hinter sich die Türen schließen und sofort den Notruf wählen, die 112.

