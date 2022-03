Nach dem Aus für die A400M-Pläne hagelt es Kritik

Plus Seit 2019 laufen die Planungen für eine Großraumtransporter-Einheit auf dem Flugplatz Lechfeld. Doch daraus wird plötzlich nichts mehr.

Es bleibt dabei: Auf dem Flugplatz Lechfeld werden in Zukunft keine A400M-Großraumtransporter stationiert. Das bestätigte am Montag ein Sprecher der Luftwaffe. Jetzt hagelt es Kritik.