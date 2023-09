Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Warum nach dem schweren Unwetter jetzt im Herbst die Bäume blühen

Blühende Apfelbäume im September. Dieses Naturschauspiel lässt sich gerade an verschiedenen Orten im Landkreis beobachten.

Plus Ein seltenes Naturschauspiel lässt sich gerade an vielen Orten im Landkreis Augsburg beobachten: Obstbaumblüte Ende September. Was dahintersteckt, erklären Experten.

Die Natur hat immer wieder Überraschungen parat. Wer momentan genau hinsieht, wird feststellen, dass plötzlich wieder Apfelbäume, genauso wie andere Obstbäume oder Kastanien, zu blühen beginnen. Das liegt aber nicht am für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Wetter, wie man vermuten könnte. Ursache ist das Hagelunwetter, das den Landkreis Ende August heimgesucht hat.

69 Bilder Die Unwetter-Bilanz im Landkreis Augsburg in Bildern Foto: Marvin Englert

Bernhard Frey, Kreisgartenfachberater im Landratsamt Augsburg, erklärt: "Grund ist das Hagelereignis. Ich bin mit meinem Garten in Bobingen selbst betroffen." Das Hagelunwetter habe für die Pflanzen einen unglaublichen Stress bedeutet, sagt Frey. Manche Bäume würden dastehen wie sonst Ende November. Zum Teil wurden Bäume vollkommen entlaubt. Das aber sei ein Problem: Denn ein Baum brauche seine Blätter zur Fotosynthese. Damit werden wichtige Nährstoffe erzeugt, die auch in dieser Jahreszeit nötig sind.

