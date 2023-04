Landkreis Augsburg

23.04.2023

Nach Königsbrunns Rathaus-Eklat: Was tun Behörden gegen ungebetene Gäste?

Plus In Königsbrunn hatten Umweltaktivisten unerlaubt das Bürgermeister-Büro betreten. Wie Städte und Behörden im Augsburger Land zwischen Sicherheit und Bürgernähe abwägen.

Von Jana Korczikowski

In Königsbrunn ist vor einigen Wochen etwas passiert, das eigentlich nicht hätte passieren sollen: Verärgert über die Entscheidung der Stadt, einen Permakulturgarten für neue Parkplätze zu räumen, betraten Aktivisten des Augsburger Klimacamps das eigentlich geschlossene Rathaus und kippten Bürgermeister Franz Feigl einen Haufen feuchter Erde auf den Schreibtisch. Die Polizei beendete den Konflikt, die Klimaaktivisten erwartet eine Anzeige.

In der Königsbrunner Stadtverwaltung sind nach dem Vorfall keine verstärkten Sicherheitsvorkehrungen geplant. Pressesprecherin Anke Maresch: "Im Rathaus gibt es schon immer in jedem Zimmer Durchgänge in alle benachbarten Zimmer und damit auch Fluchtmöglichkeiten, was auch im Hinblick auf einen Feuerausbruch wichtig ist." Zudem gebe es ein internes Alarmsystem, mit dem Kollegen zu Hilfe gerufen werden könnten. "Natürlich hat uns der Vorfall nochmals verstärkt sensibilisiert und solche Situationen werden auch intern thematisiert. Aber da wir uns als eine offene und bürgernahe Verwaltung sehen, hoffen wir, dass es wirklich bei diesem einmaligen Ereignis bleibt."

