Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Nach Polizistenmord: In den Inspektionen des Augsburger Landes herrscht Trauer

Plus Der Tod von zwei Kollegen in Rheinland-Pfalz macht auch die Polizisten im Landkreis betroffen. Die tödlichen Schüsse bei Kusel haben Folgen. Und wecken Erinnerungen.

Die Bilder hat der Chef der Bobinger Polizei, Artur Dachs, wieder vor Augen: 2011 wurde im Siebentischwald der Polizist Mathias Vieth erschossen. Er wollte nachts mit einer Kollegin zwei Männer auf einem Motorrad kontrollieren. Doch der Fahrer und sein Sozius flüchteten. Nach einem Sturz kam es zum Schusswechsel. Auch in Rheinland-Pfalz wollten Polizisten nachts eine Routinekontrolle vornehmen. Auf einer Kreisstraße hielten sie ein Auto an, in dem nach ersten Erkenntnissen zwei Männer saßen. Nachdem die Beamten im Kofferraum des gestoppten Fahrzeugs totes Wild entdeckt hatten, fielen die Schüsse. Beide Polizisten starben. Sie hatten Schusswesten an.

