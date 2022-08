Viele freie Lehrstellen: Welche Folgen der Nachwuchsmangel mit sich bringt

Plus In nicht mal einem Monat startet das neue Ausbildungsjahr. Noch immer sind etliche Stellen unbesetzt. Wie viele Azubis im Landkreis Augsburg fehlen und woran das liegt.

Bundesweit blicken etliche Unternehmen nervös auf den Beginn des neuen Ausbildungsjahrs am 1. September. Denn nur knapp vier Wochen vorher sind noch viel zu viele Stellen offen. Auch im Landkreis macht sich der Nachwuchsmangel deutlich bemerkbar.