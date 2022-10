Naht das Ende des Baumbooms im Augsburger Land?

Plus Es gibt immer mehr Anzeichen, dass die Zeit des Baubooms im Landkreis Augsburg zu Ende geht.

In den vergangenen Jahren boomte die Baubranche. Jetzt zeichnet sich eine Trendwende ab. Bauunternehmer finden wie in Graben nicht mehr genügend Käufer, um ein Projekt durchzuziehen. Gemeinden überlegen, ob sie noch neue Baugebiete aufreißen. Im schlimmsten Fall finden sie keine Bauherren mehr. Zuletzt war das kein Problem: Potenzielle Häuslebauer standen Schlange, um noch einen Bauplatz zu bekommen.