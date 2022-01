Landkreis Augsburg

Neujahrswünsche: Bürgermeister rufen zum Zusammenhalt auf

Wegen Corona fallen die Neujahrsempfänge in diesem Jahr aus.

Plus Wegen Corona fallen die Neujahrsempfänge in diesem Jahr aus. Dennoch haben die Bürgermeister aus dem südlichen Kreis Augsburg einiges zu sagen. Was sie sich wünschen.

Von Felicitas Lachmayr

Diskussionen über die Impfung, Maskenpflicht, Einschränkungen im Alltag: Die Corona-Pandemie hat den Menschen viel abverlangt. Seit fast zwei Jahren wütet das Virus, die Debatten in der Familie oder im Freundeskreis werden hitziger. Wie sehr die Krise das Leben bestimmt, zeigt sich auch in den Gemeinden im Landkreis. Die Neujahrsempfänge fallen wegen Corona aus, doch die Bürgermeister wünschen sich zum neuen Jahr vor allem eins: Zusammenhalt.

