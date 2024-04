"Nicht akzeptabel": Züge im Landkreis Augsburg werden unpünktlicher

Plus Bahnen schneiden bayernweit bei der Pünktlichkeit so schlecht ab wie nie. Im Landkreis Augsburg gibt es ebenfalls eine negative Tendenz. Aber auch Lichtblicke.

Wer vergangene Woche im südlichen Landkreis Augsburg mit dem Zug unterwegs war und in Bobingen zehn bis 15 Minuten auf die Weiterfahrt nach Schwabmünchen warten musste, könnte es bereits geahnt haben. Züge werden unpünktlicher. Für das aktuelle Jahr gibt es noch keine Statistik, aber laut den Zahlen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) sank die Pünktlichkeitsquote im Jahr 2023 auf ein historisches Tief von 87 Prozent. Als pünktlich gewertet werden Züge, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben. Im Landkreis Augsburg gab es mancherorts überdurchschnittlich viele davon - und mancherorts waren die Bahnen noch häufiger zu spät als im bayernweiten Schnitt.

Das ist im Augsburger Netze Los 1 der Fall, beim ehemaligen Fugger-Express. Auf 80,2 Prozent ist die Pünktlichkeitsquote hier gefallen - von zuvor schon ernüchternden 85,8 Prozent. Zu diesem Netzbereich gehören etwa die Züge zwischen Gessertshausen, Dinkelscherben und Ulm, sowie zwischen Augsburg Meitingen und Donauwörth. Betreiber ist seit Dezember 2022 Go Ahead Bayern. Auch die Zugausfallquote ist hier mit 8,1 deutlich schlechter als im bayernweiten Schnitt von 6,3 Prozent.