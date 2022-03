Notstand beim Sonnenblumenöl: Was hinter Hamsterkäufen steckt

Plus Die Ukraine ist ein großer Hersteller von Sonnenblumenöl. Durch den Krieg wird es knapp. Vor zwei Jahren war etwas anderes für mehrere Wochen Mangelware.

Der Notstand beim Sonnenblumenöl erinnert an die Wochen vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Aus Angst vor dem Virus griffen vor zwei Jahren viele Menschen zum Klopapier. Auch Hefe und Mehl wurden in vielen Supermarkt-Regalen Mangelware. Mit den beiden Zutaten lässt sich Brot backen. Aber mit Klopapier?