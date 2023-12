Nur kein Stress in den Tagen vor Weihnachten

Plus Weihnachten könnte so friedlich sein, wenn da nicht die doppelte Portion Stress wäre. Thomas Haugg, der Leiter des BRK im Augsburger Land, hat Tipps, wie sich die Vorweihnachtszeit entschleunigen lässt.

Haben sie schon alle Geschenke für Ihre Lieben gekauft?



Thomas Haugg: Wie jedes Jahr bin ich noch etwas hinten dran, werde es aber pünktlich zum 24. schaffen. Den großen Geschenke-Einkauf gibt es bei uns nicht. Wir schenken uns immer etwas Individuelles. Das kann auch mal ein gemeinsames, schönes Wochenende sein oder eine kleine Aufmerksamkeit. Hauptsache ist, es trifft den Weihnachts-Nerv und man kann mit dem Geschenk etwas verbinden. Ein Geschenk, das meine Partnerin heute immer noch gerne trägt, ist eine kleine Halskette mit der Gravur ihrer Katze.

Was ist der richtige Zeitpunkt, um Geschenke zu besorgen? Lässt sich auf Geschenke auch ganz verzichten?



Haugg: Ich versuche immer das ganze Jahr über zu horchen, was meine Partnerin gerne möchte. Das merke ich mir und kaufe es eventuell schon früher ein. Das Verstecken wird dann die größte Herausforderung.