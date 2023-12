ÖDP spricht sich gegen Gelbe Tonnen aus

Die Gelben Säcke sollten bleiben, findet die Kreisvorsitzende und Kreisrätin Gabi Olbrich-Krakowitzer. Am Montag wird über die Wertstoffe im Werkausschuss diskutiert.

Die Kreis-ÖDP steht der Abschaffung der gelben Säcke, die am Montag im Werkausschuss des Landkreises diskutiert wird, kritisch gegenüber und lehnt diese zum jetzigen Zeitpunkt ab. „Uns fehlt unter anderem eine Abfrage bei Hausverwaltungen, ob hier Probleme gesehen werden, Aufstellflächen für die Tonnen zu finden. Eine solche Abfrage hatten wir beantragt, vom Landrat jedoch die Antwort erhalten, dass sie erst ab dem Jahr 2025 möglich sei, wenn die Müllgebührenveranlagung wieder über den Abfallwirtschaftsbetrieb und nicht mehr über die Kommunen abgewickelt wird“, so die Kreisvorsitzende und Kreisrätin Gabi Olbrich-Krakowitzer.

Leidet die Optik in den Straßen?

Das Argument für eine Tonne in der Sitzungsvorlage, dass das optische Straßenbild am Abfuhrtag mit den Säcken leide, lässt die ÖDP nicht gelten. In der Pressemitteilung heißt es dazu: „Wir finden es eher eine Zumutung, dass manche Eigentümer ihre Vorgärten in Mülltonnenplätze verwandeln müssen, und viel Fläche als Tonnenaufstellfläche verloren geht“, so Olbrich-Krakowitzer. Wenn derzeit befestigte Fläche für die Gelbe Tonne fehlt, müsse diese erst geschaffen werden. Die Einführung einer Gelben Tonne oder Wertstofftonne sei also teilweise mit Kosten für die Bürger und Bürgerinnen verbunden. Es stelle sich die Frage: Wie viel könne und dürfe den Menschen für das Duale System zugemutet werden?

Ersparnis an Plastiksäcken wird als eher gering eingeschätzt

Das Argument für die Tonne, dass damit Säcke eingespart und die Umwelt geschont werde, lässt die ÖDP ebenfalls nicht gelten. Olbrich-Krakowitzer: „Die Erfahrung in Wohnanlagen, in denen es bereits Gelben Großraumtonnen gibt, zeigt, dass die Verpackungen meist in Müllsäcken in den Wohnungen gesammelt, und dann mit den Säcken in die Gelben Tonnen gegeben werden und nicht lose eingefüllt werden.“ Die Ersparnis an Plastiksäcken dürfte nach Ansicht der ÖDP daher eher gering sein.

Die Entsorgung mit dem Gelben Sack sollte nach Ansicht der ÖDP nochmals fortgesetzt und entscheiden werden, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, und insbesondere Lösungen für Gebäude gefunden sind, bei denen es an zumutbarer Aufstellfläche für die Tonnen fehlt. (AZ)

