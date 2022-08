Öfters mal ein Engel sein

Plus In den USA wird am 22. August der Sei-ein-Engel-Tag gefeiert. Wie der sich bei uns umsetzen lässt.

Über die kuriosen Gedenktage, die im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gefeiert werden, darf man gespaltener Meinung sein. Im August gab es zum Beispiel den Spider-Man-Tag, den Tag der Wassermelone oder den Wackel-mit-den-Zehen-Tag. Was sie bezwecken sollen, erschließt sich nicht immer. Anders ist es beim Sei-ein-Engel-Tag, der in dieser Woche gefeiert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen