Ohne sie läuft nichts

Frauen in der Landwirtschaft: Die neue Serie gibt neue Einblicke in ein Berufsfeld, das zuletzt immer wieder in die Schlagzeilen geraten war. Im Frühjahr gingen tausende Landwirte auf die Straßen, um auf ihre schwierige Situation aufmerksam zu machen. Sie wollten gleichzeitig politischen Druck ausüben. Viele Landwirte luden Verbraucher ein, um auf die Herausforderungen und Anforderungen in der Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Daraus entstand auch die Idee, die Frauen in der Landwirtschaft in den Fokus zu rücken. Denn ihre Rolle wird oftmals unterschätzt. Oder nicht ausreichend wertgeschätzt.

