Oktoberfest-Stimmung gibt's auch im Augsburger Land

Es muss nicht unbedingt München sein: Auch im Augsburger Land wird am Wochenende gefeiert. Das sind die besten Oktoberfest-Alternativen im Landkreis.

Zu voll? Zu teuer? Zu weit weg? Es muss nicht unbedingt das Oktoberfest in München sein. Im Augsburger Land gibt es an diesem Wochenende einige ausgewählte Alternativen, um stimmungsvoll in den Herbst zu kommen.

Wie wäre es mit einem Besuch des Neusässer Volksfests? Am Freitagabend ist Party mit den "Mercuries" angesagt, am Samstag spielt die "SOS". Was besonders für Familien spannend wird: Acht Neusässer Feuerwehren kommen am Samstag ab 15 Uhr zur Großübung in den Städtischen Bauhof. Zum Rahmenprogramm des Volksfests gehört auch der Volkslauf, der am Sonntag um 10 Uhr am Lohwaldstation startet. Gleichzeitig steht im Festzelt ein Weißwurstfrühstück mit der Stadtkapelle Gersthofen auf dem Programm. Mittags spielt "Blas &Band". Für den musikalischen Ausklang sorgt die Stadtkapelle Neusäß. Am Sonntag ist in Neusäß auch ein Einkaufsbummel möglich: Zahlreiche Neusässer Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr.

Großer Markt und Oldtimer-Ausstellung in Schwabmünchen

Das ist auch in Schwabmünchen so: Am Sonntag haben zwischen 12.30 bis 17.30 Uhr viele Geschäfte geöffnet, in der Fuggerstraße wird gleichzeitig eine Oldtimer-Ausstellung stattfinden. Zum Michaelimarkt in Schwabmünchen bieten außerdem rund 100 Marktkaufleute ein breit gefächertes Angebot. Zu den Markttagen (Samstag bis Montag) gehört auch ein Kunst- und Genussmarkt, genauso wie das Volksfest mit Festzelt und 20 Schaustellern.

Das kleine Oktoberfest in den Stauden

Etwas kleiner ist das Oktoberfest in Langenneufnach am Samstag und Sonntag. Beinahe hätten die Veranstalter dem Fest einen neuen Namen geben müssen. Denn einige Zeit war unklar, ob das kleine Oktoberfest so heißen darf wie die Münchner Wiesn. Dann kam die Entwarnung: Weil in Langenneufnach Brauchtum und bayerische Lebensart gepflegt wird, erhielt der Musikverein eine kostenlose Lizenz auf unbestimmte Zeit zur Verwendung des Namens.

Neben Pfarr- und Weinfesten gibt es am Wochenende noch etwas fürs Auge: In Achsheim feiert der Pferdesportverein das 50-jährige Bestehen. Am Samstag findet ein Jubiläumswanderritt mit Reit- und Kutschstrecke statt. Die Strecke führt für Reiter und Fahrer etwa 21 Kilometer durch die Landschaft. Um 14 Uhr werden die Pferde auf der Reitanlage gesegnet. Tags darauf findet ein Frühschoppen für alle Interessierte im Pfarrheim statt. Um die tolle Knolle geht es am Samstag auf der Leitershofer Alm in Stadtbergen: Der Bund Naturschutz sowie der evangelische und katholische Kindergarten lassen von 14 bis 18 Uhr ein Kartoffelfeuer lodern - so etwas gibt es auf der Münchner Wiesn nicht.

