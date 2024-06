Partnerschaftsverein Langerringen erhält besondere Auszeichnung

Der Partnerschaftsverein Langerringen hat für seine Radtour den Rovan-Preis bekommen.

Der Partnerschaftsverein Langerringen hat den diesjährigen "Joseph-Rovan-Preis" erhalten. Die Preisverleihung fand in der französischen Botschaft in Berlin statt. Der Rovan-Preis wird seit 2006 jährlich vom französischen Botschafter in Berlin in Kooperation mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft für besonders gelungene Projekte vergeben. Namensgeber für den Preis ist der Historiker und Architekt Joseph Rovan.

Radsport als Schmiermittel zwischen den Nationen

In diesem Jahr wird in Deutschland die Fußball-EM ausgetragen und die Olympischen Sommerspiele finden in Frankreich statt. Daher lautete das Motto der Ausschreibung: „Das zivilgesellschaftliche Engagement in Hinsicht auf den deutsch-französischen Sportsommer 2024". Im vergangenen Jahr wurde die Strecke von 1100 Kilometern zwischen den Partnergemeinden La Baconnière und Langerringen im Rahmen des Familien- und Jugendaustausches von französischen und Langerringer Radsportlern in acht Tagen zurückgelegt. Dieses gemeinsame Projekt wurde im Frühjahr von Konrad Dobler, dem Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Langerringen, bei der Bewertungskommission eingereicht.

Der Partnerschaftsverein Langerringen ist einer der drei deutschen Projektträger, die mit dem diesjährigen Rovan-Preis ausgezeichnet wurden. Er ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert und wird mit je 1000 Euro an die Gewinnervereine aufgeteilt. Voraussetzung für eine Preisverleihung war eine vorherige finanzielle Unterstützung der Radtour durch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds im Jahr 2023. (AZ)