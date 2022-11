Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg geehrt

Verdienstmedaillen in Bronze und Dankurkunden wurden jüngst im Augsburger Landratsamt überreicht. Die Geehrten engagieren sich seit Jahrzehnten in der Region.

Sie sind schon lange in einem Gemeinde- oder Stadtrat oder haben sich in einem Ehrenamt um die kommunale Selbstverwaltung engagiert: Jedes Jahr gibt es für den besonderen Einsatz eine Kommunale Dankurkunde oder eine Kommunale Verdienstmedaille in Gold, Silber oder Bronze. Bei einer Feierstunde im Landratsamt überreichte Landrat Martin Sailer jüngst im Namen des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann die Auszeichnungen und sagte: „Es ist gewiss nicht selbstverständlich, dass Menschen ihre Zeit und Energie dem Gemeinwohl widmen und sich nach besten Möglichkeiten für die Interessen und Anliegen ihrer Mitmenschen einsetzen."

Für Verdienste um die Kommunale Selbstverwaltung geehrt: (vorne) Karl Schußmann und Rainer Schmuttermair. Es gratulierten der Bürgermeister von Emersacker, Karl-Heinz Mengele, Landrat Martin Sailer und Landtagsabgeordneter Georg Winter. Foto: Julia Pietsch

Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhielten:

Michael Müller aus Emersacker : Über 28 Jahre hinweg hat er sich kommunalpolitisch für seine Heimatgemeinde Emersacker eingebracht. Von 1992 bis 2008 als Gemeinderat und ab 2008 als Erster Bürgermeister gestaltete Müller die Entwicklung der Gemeinde federführend mit. Besonders wichtig sei ihm der soziale Bereich gewesen, hieß es in einer kleinen Laudatio: Die Errichtung und spätere Erweiterung einer Kinderkrippe sowie die Sanierung des örtlichen Kindergartens zählen zu den nachhaltigsten Projekten. Auch durch die Ansiedelung eines Familienbüros und die Realisierung des Wochenmarkts auf dem Schlossgelände habe Müller wertvolle Beiträge für ein familienfreundliches Emersacker geleistet. 2020 wurde er zum Altbürgermeisterwürde ernannt.

Für Verdienste um die Kommunale Selbstverwaltung wurde Axel Salzmann (Mitte) geehrt. Ihm gratulierten der Bürgermeister von Neusäß, Richard Greiner, und Landrat Martin Sailer. Foto: Julia Pietsch

Professor Axel Salzmann, Neusäß: Seit dem Jahr 1990 ist er Neusässer Stadtrat und damit in vielen Ausschüssen. Bereits 2008 wurde Salzmanns Einsatz mit der Kommunalen Dankurkunde ausgezeichnet.

Über die Kommunale Dankurkunde durften sich freuen: