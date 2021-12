Landkreis Augsburg

Personalnotstand: Soldaten helfen an der Wertachklinik in Bobingen

Ab Samstag sind acht Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr an der Wertachklinik in Bobingen im Einsatz.

Von Felicitas Lachmayr

Die Wertachkliniken bekommen Hilfe von der Bundeswehr: Ab Samstag unterstützen acht Soldatinnen und Soldaten die Beschäftigten am Standort in Bobingen. Denn dort fehlt es momentan an Personal. Wie berichtet, hatten sich etwa 35 der gut 700 Mitarbeiter der Wertachkliniken vergangene Woche krankgemeldet, 15 davon wegen Corona. "In dieser Woche haben wir zum Glück nur noch vereinzelt Covid-Fälle bei unseren Mitarbeitern registriert", sagt Klinikchef Martin Gösele.

