Pilot-Trail für Mountainbiker im Landkreis steht in den Startlöchern

Der Verein MTB Augsburg steht mit der Freigabe eines ersten legalen Trails im Augsburger Land kurz vor einem Meilenstein. Es fehlt nur noch die naturschutzrechtliche Erlaubnis.

Jetzt ist bestes Fahrradwetter, und die Menschen zieht es nach draußen in die kühlen Wälder. Der erste offizielle Mountainbike-Trail im Landkreis ist zwar noch nicht ganz fertig, für viele ist er aber jetzt schon ein Meilenstein für die regionale Mountainbiker-Szene. Eigentlich sollte der Trail schon zu Pfingsten eröffnet werden.

Als Pilotprojekt entsteht im Wald bei Leitershofen gerade ein legal befahrbarer Trail. Er soll andere Konfliktstellen im Landkreis entschärfen, so die Hoffnung der Staatsforsten und des Mountainbike-Vereins MTB Augsburg. „Es hat in der Vergangenheit eine Reihe von illegalen Trails gegeben“, sagt Hubert Droste, Betriebsleiter des Forstbetriebs Zusmarshausen. Mountainbiker hatte Strecken abseits der Wege heimlich angelegt. Im Deuringer Forst gab es immer wieder Ärger. Einige Trails wurden gesperrt. „Wir mussten schauen, dass wir das Ganze ein Stück weit legalisieren. Immer Nein zu sagen und zu verbieten ist auch keine Lösung.“

Schon vor drei Jahren gab es runde Tische zum Thema

Vor etwa drei Jahren hatte es zwei runde Tische im Landratsamt gegeben, unter anderem mit dem 2020 gegründeten Mountainbike-Verein MTB Augsburg. Damals sprach sich auch das Landratsamt dafür aus, ein Konzept für legale Trails in den bei Mountainbikern beliebten Gebieten in Abstimmung mit Gemeindeverwaltungen, Eigentümern und Behörden zu erarbeiten. „Wir brauchten einen Ansprechpartner, mit dem wir verhandeln konnten“, sagt Droste. Und so habe man sich mit dem MTB Augsburg zusammengetan und gemeinsam begonnen, Flächen auszuschauen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

„Als ersten Schritt haben wir im Winter die Holzernte durchgeführt und danach dem MTB Augsburg gezeigt, wo er Trails anlegen darf. Wir haben drei Strecken vorgeschlagen, und der Verein stimmte zu.“ Dann hätten die Vereinsmitglieder begonnen, bei zwei der drei Strecken die Reste der Holzernte wegzuschaffen. Einer dieser Bereiche abseits der Wege befindet sich bei der Mariengrotte im Leitershofer Wald. „Es ist ein Hang, den man als eine Art Rundparcours befahren kann“, erläutert der Betriebsleiter. Die Staatsforsten haben ihn dem MTB Augsburg zur Verfügung gestellt und einen Nutzungsvertrag abgeschlossen.

Der Trail steht kurz vor der offiziellen Eröffnung. Eigentlich hätte dies laut Zeitplan bereits zu Pfingsten der Fall sein sollen, allerdings warten die Verantwortlichen noch auf die naturschutzrechtliche Erlaubnis. „Als Grundeigentümer haben wir Anfang Mai den Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt gestellt, jetzt muss er nur noch formal abgesegnet werden.“ Hubert Droste ist guter Dinge, dass die positive Antwort sehr bald eintrifft.

Lesen Sie dazu auch

MTB-Vorsitzender: „Die Saison ist in vollem Gange“

Sobald die Freigabe vorliegt, setze der MTB Augsburg alle Hebel in Bewegung, um den Trail schnellstmöglich zu eröffnen, verspricht Vorsitzender Bernd Siebert. „Die Saison ist in vollem Gange.“ Wenn diese letzte große Hürde genommen ist, dauere es vielleicht noch eine, maximal zwei Wochen, bis die Freizeitsportler loslegen können. Die Schilder seien alle schon bestellt und müssten nur noch angebracht werden. Auf ihnen finden sich etwa die Nutzungsbedingungen und Haftungsausschlüsse sowie um welche Art von Trail und Schwierigkeitsstufe es sich handelt. Generell habe man sich auf eine naturnahe Gestaltung geeinigt. „Es gibt dabei natürlich Auflagen zu beachten, zum Beispiel sind keine Bodenbewegungen in Steilkurven erlaubt, auch keine Sprungschanzen durch Hölzer oder den Aufschub von Erde, wie es bei illegalen Trails der Fall war“, weiß Hubert Droste.

Viele Mountainbiker lieben es, mit ihrem Gefährt schmale und herausfordernde Pfade mitten im Wald zu befahren. Foto: Mathias Wild

Für den MTB Augsburg mit seinen mittlerweile über 500 Mitgliedern ist der neue Trail ein Meilenstein. Weitere sollen folgen. Neben dem Hang an der Mariengrotte ist ein zweiter Pilot-Pfad im Augsburger Land schon in Arbeit. „Das Gebiet Lehenwäldchen, das sich beim Golfclub Leitershofen zwischen Deuringen und Stadtbergen befindet, hat seit Kurzem einen neuen Besitzer“, berichtet Bernd Siebert. Früher gehörte es der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sei, dass bestehende Trails bei Deuringen zerstört wurden. Mit dem neuen Eigentümer gibt es neue Möglichkeiten. „Wir wollen den Trail noch dieses Jahr umsetzen, das wird aber ein bisschen anspruchsvoller. Wenn wir alles naturbelassen machen, holen wir auch keinen ab“, ist Siebert überzeugt.

Mit weiteren Pfaden, die miteinander verbunden werden könnten, soll ein landkreisweites Problem gelöst werden. In der Vergangenheit wurden illegale Trails häufig gesperrt. Die Folge: Mountainbiker wichen auf andere Gebiete aus – das Problem verlagerte sich. Sportler wichen etwa ins Anhauser Tal bei Diedorf aus. Oder in den Derchinger Forst: „Dort gibt es richtig gute MTB-Trails, die eigentlich toleriert wurden“, sagt Bernd Siebert. „Doch es wurde viel hinzugebaut. Deshalb besteht momentan ein extremer Konflikt mit Waldbesitzern und Jägern beziehungsweise mit der Unteren Naturschutzbehörde.“ Auch im südlichen Landkreis sorgten illegale Mountainbike-Trails schon für Ärger. Etwa bei Bobingen, wo Sportler die Leite bei der Siedlung auf kleinen Pfaden hinunterrasten und kleine Rampen und Schanzen im Wald bauten. Auch am Schloss Guggenberg bei Schwabmünchen gab es Probleme mit Trails, Sprungschanzen und Steilkurven, die Mountainbiker illegal angelegt haben.

Auch in Dinkelscherben überlegt man derzeit, einen Mountainbike-Trail anzulegen. Konkrete Pläne hat der Deutsche Alpenverein (DAV), Sektion Augsburg, der im Augsburger Stadtteil Göggingen einen Bike-Park baut.