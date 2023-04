Preise: Nichts ist in Butter

Die Preisentwicklung bei der Butter gleicht einer Berg- und Talfahrt. Viele Menschen ärgern sich darüber.

Das Auf und Ab im Kühlregal ist für Verbraucher nur schwer zu durchschauen. Mit dem Krieg in der Ukraine waren die Preise für Butter und andere Milcherzeugnisse gestiegen. Auch andere Lebensmittelpreise in Deutschland schienen nur noch eine Richtung zu kennen: nämlich aufwärts. Jetzt sind die Preise für Butter ins Rutschen geraten.

Angeblich waren die alten Verträge zwischen Landwirten und Molkereien Ende Januar ausgelaufen, und in den neuen Verträgen konnten die Händler deutlich günstigere Einkaufspreise vereinbaren, die dann die aktuellen Preissenkungen ermöglichen. Ist jetzt wieder alles in Butter?

Ärgernis an der Tankstelle

Nein. Das Auf und Ab verwirrt und verunsichert viele Menschen. So ist es auch beim Tanken. Die Preise an der Zapfsäule sind unberechenbar geworden. Zu Wochenbeginn kostet Benzin mehr, dann wieder weniger, am Wochenende steigt der Preis meistens wieder. Zum Teil wechselt der Literpreis stündlich.

Gezielt Geld zu sparen ist schwierig bis unmöglich geworden. Das ist die Erkenntnis, die einen bitteren Nachgeschmack hat: Ganz ohne geht's nicht.

