Priesterwechsel in Pfarreiengemeinschaft Hiltenfingen-Langerringen

Pater Sunil verlässt Hiltenfingen-Langerringen. Seine Nachfolge tritt Pater George Kalachirayil an. Beide gehören dem indischen Karmeliterorden an.

Elf Jahre lang war Pater Sunil als zweiter Priester in der Pfarreiengemeinschaft Hiltenfingen-Langerringen tätig und kümmerte sich zusammen mit Pfarrer Sebastian Kandeth um die Gläubigen der sieben Pfarreien. Nun ist es an der Zeit „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Pater Sunil kehrt aus gesundheitlichen Gründen nach Indien zurück.

Aber so einfach lassen die Gläubigen und Ministranten ihren beliebten Pater nicht ziehen. In allen Pfarreien werden Abschiedsgottesdienste und Abschiedsfeiern organisiert, um sich nochmal persönlich für die schönen Jahre und die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Bei einem gemeinsamen Gottesdienst versammelten sich bereits alle Ministranten der gesamten Pfarreiengemeinschaft. Schweren Herzens nahmen sie Abschied und überreichten ein selbst gestaltetes Geschenk als Erinnerung an die vielen, gemeinsam erlebten Aktionen.

Abschied von der Pfarreiengemeinschaft Langerringen - Hiltenfingen

Pater Sunils sympathisches Lächeln und seine freundliche Art wurden in der Gemeinde als Bereicherung gesehen. Durch seine persönlichen Worte verbreitete Pater Sunil mit seiner Abschiedsrede eine emotionale Stimmung. Bei einigen Gläubigen und Mitarbeitern schimmerten Tränen in den Augen. Er versicherte, dass die Menschen hier nicht nur seine Pfarrgemeinde, sondern seine Familie geworden seien und ihm der Abschied sehr schwerfalle.

Im Juli wird Pater George Kalachirayil die Nachfolge antreten. Er gehört ebenfalls dem indischen Karmeliterorden an und ist seit über 20 Jahren als Ordenspriester in Deutschland unterwegs. Neben der Gemeindeseelsorge liegt sein Schwerpunkt in der geistlichen Begleitung und psychologischen Beratung. Sein Lebensmotto ist: „Immer mit Gott, in Gemeinschaft für den Menschen“. „Die erste Begegnung mit Pfarrer Sebastian und einigen Mitarbeitern war sehr herzlich“, sagte Pater George. (AZ)