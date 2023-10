Probleme bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen häufen sich

Plus Schwabmünchen, Königsbrunn, Meitingen: Im Landkreis Augsburg müssen einige Wähler ihren Stimmzettel erneut beantragen. Kann das zur doppelten Abstimmung führen?

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind zwischenzeitlich auf die Gemeinde Meitingen zugekommen – mit demselben Problem, heißt es seitens der Wahlleitung in der Verwaltung: Die Briefwahlunterlagen wurden beantragt, aber nicht zugestellt. Der Postzustelldienst, der die Briefwahlunterlagen zuverlässig hätte zustellen sollen, hat dies nach bisherigen Erkenntnissen im Ortsteil Erlingen nicht getan. Die Folge: Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger können nun weder per Briefwahl ihre Stimme abgeben, noch im Wahllokal Kreuze setzen. Weil ihr Wahlschein zwar nicht zugestellt, aber bereits ausgestellt ist, wurden sie aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. Sie brauchen einen neuen Wahlschein.

Um den zu ermöglichen, hat die Gemeinde Meitingen folgende Lösung kommuniziert: "Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, also bis zum Samstag, 7. Oktober, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Wer Briefwahlunterlagen beantragt, aber nicht bekommen hat, möge sich im Rathaus in den Zimmern 12 und 14 melden. Gegen eine Erklärung sind neue Briefwahlunterlagen erhältlich."