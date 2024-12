Probleme mit den Wertstoffcontainern

Bei der Auslieferung von 1100-Liter-Containern für Wertstoffe kommt es im Landkreis Augsburg zu Verzögerungen. Will heißen: Es sind noch nicht alle Container (nur für Wohnanlagen und anspruchsberechtigte Gewerbebetriebe) ausgeliefert worden. Bis dahin können nach Auskunft des Landratsamts Gelbe Säcke oder durchsichtige Säcke weitergenutzt werden. Die Auslieferungen verzögere sich bis in den Januar.

Vorhandene Gelbe Container könnten laut Landratsamt weitergenutzt werden. Diese würden nicht getauscht, es werden lediglich der Container mit einem Transponder nachgerüstet. Das Auslieferungsproblem betreffe nur die Container und nicht die 240-Liter-Wertstofftonnen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit.

Am Problem wird mit Hochdruck gearbeitet

Die Firma Kühl, die im nördlichen und westlichen Landkreis sowie in Königsbrunn und einigen Lechfeld-Gemeinden Vertragspartner des Dualen Systems ist, arbeite derzeit mit Hochdruck an der Auslieferung der 1100-Liter-Container. Im Zuständigkeitsbereich des Abfallwirtschaftsbetriebs, das die meisten Gemeinden im südlichen Landkreis umfasst, seien alle 240-Liter-Wertstofftonnen und 1100-Liter-Container ausgeliefert. Wie berichtet, ersetzt die Wertstofftonne im Landkreis den Gelben Sack. Rund 77.500 Tonnen und 3500 Container wurden in den vergangenen Wochen ausgeliefert. (mcz)