Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Proteste: Biobauern sehen nicht nur Politik in der Pflicht

Plus Auch Biobauern aus dem Augsburger Land beteiligen sich an den Protesten der Landwirte. Über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und die Verantwortung der Verbraucher.

Von Jana Korczikowski

Sebastian Rotter war bisher bei jedem Protest der Landwirte dabei - wenn es ihm zeitlich möglich war. Er ist Landwirt in vierter Generation, betreibt den "Hafnerbauer"-Hofladen am Ortsrand von Gablingen. Mit anderen Bauern demonstriert er gegen politische Entscheidungen, wie den Wegfall der Agrardiesel-Rückvergütung. Und tatsächlich betrifft der Dieselpreis Biobauern teils mehr - weil sie öfter unterwegs sind.

Am Freitag schloss sich Rotter, der 2016 auf Bio umstellte, einer Aktion in Dillingen an, "aus Solidarität". Tags darauf organisierte er selbst ein Mahnfeuer in Langweid. Am Sonntag wurde ein weiteres Mahnfeuer bei Diedorf entzündet. Dass "Bios nicht auf die Straße gingen", sei Quatsch. Konventionelle und Öko-Landwirte setzten sich für die selbe Sache ein. "Als Bio ist man oft Einzelkämpfer", sagt Rotter. Doch in der aktuellen Situation werde innerhalb der Streikenden nicht unterschieden. Wie die anderen protestierenden Bauern ist Rotter unzufrieden mit dem Kurs der Ampel-Regierung. Aber nicht nur.

