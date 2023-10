Terrorprozess: Anwältin fordert Freispruch für Kopf der "Gruppe S."

Es ist aktuell das größte Terrorismusverfahren in Deutschland: Kann ein weiterer Zeuge den mutmäßlichen Rädelsführer, der zuletzt in Mickhausen lebte, entlasten?

Im Terrorprozess gegen die "Gruppe S." hat die Verteidigung des mutmaßlichen Rädelsführers Werner S. Freispruch gefordert. Die Rechtsanwältin des Mannes beantragte am Dienstag in Stuttgart zudem die Vernehmung eines weiteren Zeugen. Dieser könne darlegen, dass ihr Mandant kurz vor der Verhaftung einen entlastenden Post auf Facebook abgesetzt habe.

Demnach habe ihr Mandant dort geschrieben, dass alle seine Vorbereitungen, eine Gruppe zu bilden, "fruchtlos" verlaufen seien und er nun nach Italien gehen wolle, um von der Vermietung eines Ferienhauses zu leben. Danach wurde die Verhandlung unterbrochen.

Terrorprozess gegen Gruppe S. läuft seit über zwei Jahren

Das streng gesicherte Verfahren mit knapp einem Dutzend Angeklagten läuft seit mehr als 160 Verhandlungstagen am Oberlandesgericht Stuttgart und wurde aufgrund des Umfangs und der Corona-Pandemie in die Länge gezogen. Laut Generalbundesanwalt wollten die Männer die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik "erschüttern und letztlich überwinden". Bei Angriffen auf Moscheen sollten angeblich möglichst viele muslimische Gläubige getötet und verletzt werden. Es sei auch erwogen worden, mit Gewalt gegen politisch Andersdenkende vorzugehen. Sprich: Die Gruppe hatte offenbar mehrere Politiker im Visier.

Der mutmaßliche Rädelsführer Werner S. hatte beim ersten Treffen eine scharfe Pistole dabei, mit der er auch Schießübungen durchführte. Er koordinierte angeblich auch weitere Zusammenkünfte mit Gleichgesinnten. Kommuniziert worden sei über Chatgruppen verschiedener Messenger-Dienste sowie telefonisch. Im Laufe der Zeit fiel laut Generalbundesanwalt die Entscheidung, sich Schusswaffen für Anschläge zu beschaffen. Die dafür veranschlagten 50.000 Euro sollten die Mitglieder aufbringen. Am 14. Februar 2020 klickten die Handschellen: Die Ermittler nahmen die ins Visier genommenen Männer im gesamten Bundesgebiet fest und durchsuchten ihre Häuser und Wohnungen. Die Mehrheit der Angeklagten befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in U-Haft.

Schwere Vorwürfe gegen den Hauptangeklagten Werner S.

Der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe, Werner S., der zuletzt in Mickhausen lebte, sei die treibende Kraft gewesen, hieß es von der Bundesanwaltschaft vergangene Woche. Er habe die Ziele der Gruppe formuliert, nach Kämpfern gesucht und sich um Bewaffnung gekümmert. Sie forderte sieben Jahre Haft für den Mann.

Der Mann war in Mickhausen weder Mitglied in einem Verein, noch fiel er in der kleinen Staudengemeinde auf. Werner S. war nach Medienrecherchen neunmal vorbestraft, etwa wegen Betrug, Erpressung oder Missbrauch von Titeln. Der gelernte Restaurator soll erst einige Jahre vor der Verhaftung nach Mickhausen gezogen sein.

Wie Werner S. aus Mickhausen vor Gericht beschrieben wurde

Eine frühere Freundin beschrieb ihn im Prozess als "teilweise ängstlich", "hilfsbereit", "sensibel" und "besorgt". Sie bezeichnete ihn einmal auch als "Dampfplauderer" - angeblich habe er ihr erzählt, einmal beim bayerischen LKA und beim Zoll als verdeckter Ermittler gearbeitet zu haben. Ein Verteidiger nannte den Mann, der immer wieder die Jobs wechselte, einen "Hochstapler". Während der Verhandlung war auch die Rede von einem "maßlos übertreibenden Aufschneider". Ein Sachverständiger schätzte Werner S. als "sehr selbstbewusste" Person ein. (mit dpa)