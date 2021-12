Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

Prozess: Mann hängt Nacktbilder der Ehefrau an das Schwarze Brett

Plus Ein Mann hatte im Streit Nacktbilder seiner Frau am Schwarzen Brett eines Mehrfamilienhauses aufgehängt. Gegen ihn wurde Strafbefehl erlassen, er legte Einspruch ein. Doch das ging nach hinten los.

Von Victoria Schmitz

Ein Mann aus dem Landkreis Augsburg hat vergangenes Jahr im Trennungsstreit Nacktbilder seiner Ehefrau am Schwarzen Brett des ehemaligen gemeinsamen Wohnhauses, an Autos in der Straße und in Briefkästen der Nachbarschaft ihrer Eltern verteilt.

