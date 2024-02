Radweg, Schutzstreifen, Popup: Gibt es da einen Unterschied?

Plus Radler gehören im Landkreis Augsburg zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Was gilt auf ihren Spuren und Wegen?

In einer neuen Serie zum Straßenverkehr erklärt die Redaktion Regeln, die nicht jeder kennt. Diesmal geht es in "sicher unterwegs" um die Radfahrer.

Eine beliebte Variante des Schutzes für Radfahrende sind "Angebotsstreifen". Diese werden am Fahrbandrand durch eine gestrichelte (unterbrochene) Leitlinie markiert und oft mit einem auf die Fahrbahn gemalten Fahrrad-Piktogramm gekennzeichnet. Diese Wege stellen keinen Sonderweg für Radler dar. Somit gibt es eigentlich keine Benutzungspflicht. Diese ergibt sich allerdings indirekt, da das Rechtsfahrgebot auch für Radfahrer gilt und diese somit möglichst rechts fahren müssen. Radelnde dürfen auf den Schutzstreifen nicht nebeneinander fahren und nicht entgegen der Fahrtrichtung. Was gilt aber nun für den Autoverkehr?