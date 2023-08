Heimaträtsel: Wie gut kennen Sie den Landkreis aus der Vogelperspektive?

Von oben schaut die Welt anders aus: Testen Sie Ihr Heimatwissen und erraten Sie, welche Orte und Sehenswürdigkeiten aus dem Augsburger Land abgebildet sind.

Das Augsburger Land aus einem anderen Blickwinkel: In den kommenden Wochen veröffentlicht die Redaktion immer wieder Luftbilder aus dem Landkreis. Alle Leser dürfen erraten, welche Orte oder besonderen Sehenswürdigkeiten abgebildet sind.

Im Augsburger Land sind jede Menge interessante Orte zu finden, die es wert sind, entdeckt zu werden. Um den Blick noch mehr zu schärfen, startet die Redaktion ein Heimaträtsel. Die Bilder aus der Vogelperspektive stammen von Marcus Merk und Karl Rosengart. Beide gehen leidenschaftlich gerne in die Luft, um das Augsburger Land zu fotografieren. Karl Rosengart wurde für seine Sammlung von Luftbildern schon mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet. Über die Jahre hat er ein Archiv von über 1000 Luftbildaufnahmen zusammengestellt und der Stadt immer wieder zur Verfügung gestellt. Auch für die Schwabmünchner Allgemeine fotografiert er seine Heimat.

Rätsel mit Luftbildern: Mindestens fünf Orte müssen erraten werden

Wer am Heimaträtsel teilnehmen will, muss mindestens fünf gesuchte Orte oder Sehenswürdigkeiten richtig erraten und die Lösung per E-Mail an die Redaktion des Augsburger Landboten oder der Schwabmünchner Allgemeinen schicken. Die E-Mail-Adressen lauten gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de und gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist der 10. September. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Anschrift und eine Telefonnummer aufzuschreiben. Zu gewinnen gibt es mehrere Buchpreise. Sie werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost. Wer keinen Preis gewinnt, muss nicht traurig sein: Denn der etwas andere Blick auf die Heimat ist auch ein Gewinn.

Heimaträtsel im Landkreis Augsburg: Erkennen Sie diese Orte?