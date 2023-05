Rechtsterror-Gruppe um Werner S.: Prozess dauert noch ein Jahr

Es ist aktuell das größte Terrorismusverfahren in Deutschland: Seit über zwei Jahren wird über eine angeblich rechtsterroristische Gruppe verhandelt. Ein Ende ist in Sicht.

Seit zwei Jahren läuft am Oberlandesgericht Stuttgart ein Prozess gegen mehrere Männer, die offenbar Anschläge gegen Moscheen und Politiker geplant hatten. Ein Ende ist in Sicht. Acht Männern wird in der Anklage des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof vorgeworfen, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Das war im September 2019. Motor für die Zusammenkunft und den Zusammenschluss war Werner S. aus Mickhausen. Er soll einer der beiden Rädelsführer gewesen sein.

Gruppe um Werner S. aus Mickhausen hatte wohl Politiker im Visier

Laut Generalbundesanwalt wollten die Männer die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik "erschüttern und letztlich überwinden". Bei Angriffen auf Moscheen sollten angeblich möglichst viele muslimische Gläubige getötet und verletzt werden. Es sei auch erwogen worden, mit Gewalt gegen politisch Andersdenkende vorzugehen. Sprich: Die Gruppe hatte offenbar mehrere Politiker im Visier. Werner S. hatte beim ersten Treffen eine scharfe Pistole dabei, mit der er auch Schießübungen durchführte. Er koordinierte auch weitere Zusammenkünfte mit Gleichgesinnten. Kommuniziert wurde über Chatgruppen verschiedener Messenger-Dienste sowie telefonisch. Im Laufe der Zeit fiel die Entscheidung, sich Schusswaffen für Anschläge zu beschaffen. Die dafür veranschlagten 50.000 Euro sollten die Mitglieder aufbringen. Am 14. Februar 2020 klickten die Handschellen: Die Ermittler nahmen die ins Visier genommenen Männer im gesamten Bundesgebiet fest und durchsuchten ihre Häuser und Wohnungen.

Ein Zeuge lässt die Gruppe auffliegen

Im Prozess wurden in den vergangenen beiden Jahren die Angeklagten befragt. Es wurden Hunderte Zeugen angehört und Gutachten verlesen. Deutlich wurde, dass einer der Männer eine besondere Rolle spielt: Er hatte als Kontaktmann der Polizei die Gruppe auffliegen lassen. Verteidiger bezweifeln die Glaubwürdigkeit des Mannes, auf dessen Aussagen wesentliche Teile der Anklage aufgebaut sind. Angeblich sollen ihn Ermittler auch zu Falschaussagen gezwungen haben. Ein psychiatrischer Sachverständiger bezeichnete ihn jüngst zwar als schillernde Persönlichkeit: Von einer krankhaften Störung sei er aber weit entfernt.

Die Schlüsselfigur im Prozess hat eine kriminelle Laufbahn hinter sich. Nach zwei Geiselnahmen musste er für 13 Jahre hinter Gitter. Daraus wurden noch mehr Jahre - in einem Gutachten wurde er nämlich als psychisch krank eingeschätzt. Erst als festgestellt wurde, dass er wohl nicht gefährlich gewesen sei, kam er 2018 frei. Ein Jahr später diente er sich dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg als Hinweisgeber an – und brachte später den Mammut-Prozess in Gang.

Werner S. wollte offenbar einen Zeugen aus dem Weg räumen

Den Hauptbelastungszeugen wollte Werner S. offenbar aus dem Weg räumen. In der Untersuchungshaft der JVA in Gablingen sprach er einen italienischen Mithäftling an. Die Akquise war Thema im Prozess. Ob er Verbindungen zur Mafia hätte, die einen Mordauftrag ausführen könnte, wollte der Mann aus Mickhausen wissen. Angeblich habe S. Geld angeboten und ein Foto des Opfers und dessen Adresse gezeigt. Der Mithäftling vertraute sich schließlich dem Anstaltspsychologen und seinem Rechtsanwalt an.

Rädelsführer aus Mickhausen wird als "Dampfplauderer" beschrieben

Werner S. war nach Medienrecherchen neunmal vorbestraft, etwa wegen Betrug, Erpressung oder Missbrauch von Titeln. Der gelernte Restaurator soll erst einige Jahre vor der Verhaftung nach Mickhausen gezogen sein. Dort blieb er weitgehend kontaktarm und unbekannt. Eine frühere Freundin beschrieb ihn im Prozess als "teilweise ängstlich", "hilfsbereit", "sensibel" und "besorgt". Sie bezeichnete ihn einmal als "Dampfplauderer" - angeblich habe er ihr erzählt, einmal beim bayerischen LKA und beim Zoll als verdeckter Ermittler gearbeitet zu haben. Ein Verteidiger nannte den Mann, der immer wieder die Jobs wechselte, einen "Hochstapler". Während der Verhandlung war auch die Rede von einem "maßlos übertreibenden Aufschneider". Ein Sachverständiger schätzte Werner S. als "sehr selbstbewusste" Person ein.

Das Staatsschutzverfahren dauert vermutlich noch über ein Jahr an. Im Juli 2024 sind die letzten Sitzungen anberaumt. Verhandelt wird unter größten Sicherheitsvorkehrungen in Stuttgart-Stammheim.