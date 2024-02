Rehkitz-Rettung: Die Helfer brauchen selber Hilfe

Jedes Jahr sind Rehkitze vom Tod bedroht, wenn die landwirtschaftlich genutzte Wiesen gemäht werden. Landwirte, Jäger und ehrenamtliche Helfer retten die Kitze.

Die Rehkitz-Rettung Augsburg unterstützt im Frühling Landwirte und Jäger rund um Augsburg bei der Absuche der Wiesen vor der Mahd. Revierinhaber und Landwirte fliegen gut einsehbare Wiesen mit Drohnen ab. Inzwischen rücken die Rehkitz-Retter mit bis zu neun Teams aus. Ihre Drohnen sind mit Wärmebildkameras ausgestattet, um die Rehkitze besser im Dunkeln auffinden zu können. Schwierigkeiten bei der Rehkitz-Rettung bereitet der Personalmangel. Dass die Einsätze frühmorgens ab 4 Uhr beginnen, erschwert vielen Helfern den Einsatz.

Drohnen-Piloten und Wärmebildkameras finden die Rehkitze im Dunkeln

Ein Team zur Rehkitz-Rettung besteht laut Cornelia Günther aus einem ortskundigen Jagdpächter oder Landwirt, einem erfahrenen Piloten mit Flug-Lizenz und einem sogenannten Spotter. Dieser sucht zusätzlich zum Piloten an einem externen Monitor das Wärmebild auf Jungwild ab. Mindestens drei ehrenamtliche Helfer sichern die Kitze. In der Hochsaison wären 45 aktive Mitglieder bei der Rehkitz-Rettung Augsburg dringend notwendig. Das sind die Anforderungen an potenzielle Helfer:

Wer helfen möchte, muss Mitglied im Verein sein. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 24 Euro im Jahr. Helfer bekommen eine Schulung und dürfen bei den Einsätzen alle vereinseigenen Hilfsmittel nutzen.

Rehkitz-Retter müssen mobil sein, damit sie Treffpunkte in der Nähe der Einsatzorte erreichen können.

Von Vorteil ist es, wenn Helfer Frühaufsteher sind, da die Rettungseinsätze ab 4 Uhr in der Früh stattfinden. Der Hintergrund: Nur frühmorgens können Wärmebildkameras optimale Ergebnisse liefern. Später am Tag ist der Temperaturunterschied zwischen der Körperoberfläche eines Lebewesens und der Umgebung nicht mehr groß genug.

Die Rehkitzrettungs-Teams brauchen Drohnenpiloten mit Lizenz, Spotter die auf Wärmebildkameras Rehkitze entdecken und ehrenamtliche Rehkitzretter.

Zeitliche Flexibilität wäre sehr gut, da die Einsätze in der Regel rund drei Stunden dauern.

Körperliche Grundfitness ist wichtig, da das Laufen durch hüfthohes Gras und über ausgedehnte Wiesen anstrengend ist.

Das Gras ist nachts nass, weshalb als Ausrüstung wasserabweisende Schuhe und Hosen ratsam sind.

Die Aufträge können nur stattfinden, wenn das Wetter sonnig ist und es einige Tage nicht geregnet hat.

Die Alarmierung der Helfer erfolgt über das Handy und eine WhatsApp-Gruppe.

Neben ehrenamtlichen Kitz-Rettern sind Piloten mit Flug-Lizenz A2 für Drohnen und "Spotte"r wichtig. Diese bekommen eine Schulung im Umgang mit der Wärmebildkamera , um am Monitor die Rehkitze zu identifizieren.

Weitere Informationen gibt es bei der Rehkitz-Rettung Augsburg entweder per E-Mail an Info@rehkitzrettung-augsburg.de oder telefonisch unter der Nummer 0171/6881766. (AZ)

