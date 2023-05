Rehkitze im Landkreis: So retten Ehrenamtliche die Tiere vor dem Tod

Die meisten Rehkitze, die nun geboren werden, können noch nicht flüchten, wenn das Mähwerk naht. So helfen Ehrenamtliche aus dem Landkreis Augsburg.

Anfang Mai beginnt für Kitze die gefährlichste Jahreszeit: 80 Prozent von ihnen werden in den kommenden Wochen geboren. Damit kollidiert die Geburt mit der ersten Mahd. Sind die Kitze noch klein, flüchten sie nicht, sondern bleiben liegen. Die Rehkitz-Rettung Augsburg hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Wiesen nach Kitzen abzusuchen.

Ab 4 Uhr in der Früh gehe es normalerweise los, berichtet Cornelia Günther, Tierärztin und Gründerin des Vereins Rehkitz-Rettung Augsburg. Vier Helfer sind zumeist im Einsatz, dazu ein Drohnenpilot. Der fliegt über die Wiese. "Immer, wenn man sieht, da könnte ein Kitz sein, stoppen wir die Drohne, fliegen tiefer und schauen nach." Neben dem Drohnenpiloten überwacht eine Person das Wärmebild der Kamera und leitet die Helfer per Funkgerät in die Wiese.

In den ersten zwei Wochen haben Kitze einen "Duckreflex"

Ob Kitze gerettet werden müssen, hängt vom Alter ab. Denn Kitze in den ersten Lebenswochen haben den sogenannten Duckreflex. Da sie zu schwach sind, zu fliehen, liegen sie die ersten zwei bis drei Wochen einfach kräfteschonend im Gras und haben keinen Eigengeruch, können von Fressfeinden also nicht aufgespürt werden. "Wenn etwas kommt, drücken sie sich auf den Boden und sind ganz still", beschreibt Günther. Gegen Fressfeinde ist das gut – doch nähert sich ein Traktor mit Mähwerk, wird das dem Kitz zum Verhängnis. Erkennen kann man das Alter neben der weißen Tüpfelung auch an der Lage: Sind die Kitze eingerollt wie eine Katze, sind sie noch sehr jung. Erst nach einigen Wochen können sie selbstständig flüchten.

Mit Handschuhen und Gras wird das Kitz gesichert, um es vor dem Eigengeruch zu schützen. Foto: Klaus Kohler

Haben die Helfer das Kitz gefunden und scheint es zu jung zum Flüchten, wird es gegriffen, mit Handschuhen oder Kescher, und in eine mitgebrachte Box gelegt. Mutter und Kind erkennten sich an der Stimme, fänden sich also auch bei veränderten Standorten, erklärt Günther. Wichtig sei vor allem, dass man das Kitz vor dem eigenen Geruch schütze und nicht etwa unnötig es an die Brust drücke. Sonst nimmt es die Mutter vielleicht nicht wieder an. Je nach Wiese wird die Box dann herausgetragen oder mit einem langen Stab versehen und fixiert.

Rund um Augsburg gibt es sechs Drohnenteams

Dass die Rehkitz-Rettung Augsburg professionell unterwegs ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Erst 2020 wurde der Verein von Günther gegründet, nachdem die mittlerweile 60-jährige Tierärztin einmal mit eigenen Augen ansehen musste, wie ein Kitz verletzt wurde und daraufhin jämmerlich schrie. "Ich habe das nicht mehr aus meinem Kopf bekommen", sagt sie. "Dann habe ich beschlossen, dass ich das auf gar keinen Fall wieder erleben will." Danach informierte sie sich, zusammen mit ihrem Jagdpächter kaufte sie eine Drohne, später gründete sie den Verein. Mittlerweile umfasst dieser 150 Mitglieder, davon sind viele Fördermitglieder. An neuen ehrenamtlichen Mitgliedern fehle es derzeit, so Günther.

Rund um Augsburg gibt es sechs Drohnen-Teams, in einem Umkreis von 30 Kilometern um Augsburg rücken sie aus. Zumeist wird der Kontakt dabei vom Landwirt hergestellt. Dieser wendet sich an den Jäger oder direkt an die Kitz-Rettung, kündigt seine Mahd-Pläne an und bittet um Hilfe beim Absuchen. "Dann machen wir die Wiesen aus. Dann können wir Drohnen zum Abflug programmieren und schauen, dürfen wir da fliegen, muss ich die untere Naturschutzbehörde involvieren oder Ähnliches", erklärt Günther.

Suche mit Drohne und Wärmebild ist für die Rehkitz-Rettung ein Durchbruch

Die Technologie mit Drohnen und Wärmebild war für die Kitz-Rettung ein echter Durchbruch. "Früher war das eine mühsame Suche, da ist man mit Stecken bewaffnet in einer Reihe durch und hat längst nicht so viele Kitze gefunden. Durch die Technik hat sich viel getan", erklärt Gerhard Wurm von der Jagd- und Naturschule Wertachtal. Seit drei bis vier Jahren wird in Walkertshofen mit Drohne geflogen. Er selbst ist viel dabei.

Das Drohnen-Team ist wichtiger Bestandteil der Rettungsaktionen: Mit Drohne und Wärmbild-Kamera können Kitze von oben entdeckt werden. Foto: Martin Mayr

Gegen den Vorwurf, im Frühling werde gerettet und im Herbst geschossen, wehrt er sich. Das eine werde aus Tierschutzgründen getan, das andere sei Verpflichtung, nach der vorgegebenen Devise Wald vor Wild. "Ich schieße nicht alles, was ich sehe, sondern das, was ich muss und kein Stück mehr", sagt er. Die Auffassung, dass einfach später gemäht werden soll, entkräftet Günther; das sei oft einfach nicht möglich. Es gebe aber eine "Mähknigge", wie gemäht werden solle: Im Idealfall von innen nach außen, damit die Tiere flüchten können. "In der Regel wird jedoch von außen nach innen gemäht." Die Kommunikation mit den Landwirten laufe aber inzwischen schon wesentlich besser, und mittlerweile gebe es mehr Rettungen. Generell seien die Beteiligten regelmäßig in Kontakt und gehe nicht eigenmächtig los. "Wir dürfen nicht an Wiesen, wenn es uns nicht erlaubt ist. Also wir gehen da nicht proaktiv ran."

135 Kitze konnten von der Kitz-Rettung 2022 gerettet werden

2022 war die Kitz-Rettung 25 Tage im Einsatz und rettete 135 Kitze, 2021 waren es 166. "Das heißt nicht, dass es jetzt weniger werden, sondern wir achten darauf, dass man die sehr stark die vergrämt", sagt Günther. Darunter versteht man eine rechtzeitige Vertreibung der Rehe aus den Wiesen, meist einen Tag vor der Mahd. Dieses Jahr sei noch nicht so viel los gewesen, berichtet sie. "Bisher waren wir nur dreimal draus, es war ja sehr nass und kalt, da bleiben die Kitze meistens im Wald."

In der Box gesichert: Dieses Kitz wurde erfolgreich vor dem Mähtod bewahrt. Foto: Martin Mayr

Generell sollte beachtet werden, dass Kitze am besten sitzen gelassen werden sollten, sagt Wurm. "Wild generell nicht beunruhigen und am besten auf den Wegen bleiben." Hunde sollten in der jetzigen Zeit angeleint werden, da es immer wieder, wie zuletzt, Fälle gibt, in denen Hunde trächtige Geißen hetzen. "Dem Hund kann ich keinen Vorwurf machen, der geht seiner Nase nach", sagt Wurm. "Aber der Halter muss eben: anleinen, anleinen, anleinen."