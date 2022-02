Landkreis Augsburg

16:16 Uhr

Rettungshundestaffel der Malteser: Einsatz auf vier Pfoten

Am vergangenen Samstag trainierte die Rettungshundestaffel der Malteser in der Nähe von Mindelheim.

Plus Jedes Wochenende trainiert die Rettungshundestaffel der Malteser die Suche nach Vermissten. Im Ernstfall kann das Zusammenspiel über Leben und Tod entscheiden.

Von Paula Binz

Das Sonnenlicht bricht durch die Bäume auf den feuchten, moosbedeckten Waldboden. Seit Anton aus dem Kofferraum gesprungen ist, winselt er aufgeregt und dreht sich freudig im Kreis. Dem Mischlingshund fällt es schwer, still zu halten, damit ihm sein Frauchen die Kenndecke anziehen kann. "Anton weiß, dass die Kenndecke seine Arbeitskleidung ist", erklärt Beate Gebauer. Die Decke signalisiert ihm: Jetzt ist es wieder so weit. Gleich darf er wieder über den Waldboden rasen und beweisen, was seine Hundenase alles leisten kann. Der feine Geruchssinn kann bei einer Vermisstensuche über Leben und Tod entscheiden. Immer dann, wenn die Menschen eine vermisste Person nicht finden, schlägt die Stunde der Rettungshundestaffel - durchschnittlich passiert das zweimal im Monat.

