Rezepte und mehr: So lecker kann Kürbis schmecken

Kürbisse sind mehr als nur gruselig geschnitzte Gesichter. Aus dem Fruchtgemüse lassen sich auch besondere Gerichte zaubern.

Kaum ein anderes Gemüse steht so für den Herbst wie der Kürbis. Er ist nicht nur das Symbol für Halloween mit seinen gruselig geschnitzten Kürbisgesichtern. Wenn die erste Kürbissuppe auf den Speisekarten der Restaurants auftaucht, färben sich die Blätter an den Bäumen bunt, morgens liegt der erste Frost über den Feldern und es wird Zeit, die Wintersachen aus den Kisten zu holen.

Gebackene Kürbisspalten lassen sich gut schälen. Foto: Anja Fischer

Lecker: süß-sauer eingemachter Kürbis. Foto: Anja Fischer

Der Kürbis hat in Schwaben erst in den vergangenen Jahrzehnten eine gewisse Beliebtheit erlangt. Denn ursprünglich ist er kein heimisches Gewächs. Aus der Familie der Kürbisgewächse haben Zuckermelone, Gurke und Wassermelone vor dem Gartenkürbis Einzug gehalten. Botanisch gesehen gehört der Kürbis zu den Beeren. Denn laut Definition sind Beeren Früchte, deren Kerne frei im Fruchtfleisch liegen. Dies trifft auch auf den Kürbis zu.

Kürbisaufstrich mit Senf 1 / 2 Zurück Vorwärts Zutaten 2 ½ Tassen Kürbispüree (etwa 650 g) von 1 gebackenem Hokkaido-Kürbis 3 Schalotten oder Zwiebeln 2 bis 3 EL Zitronensaft 2 EL Senf 2 EL feingehackte Petersilie ½ TL Paprikapulver edelsüß ½ TL Paprikapulver rosenscharf 1 TL geräuchertes Paprikapulver ¼ TL Chiliflocken Salz, schwarzer Pfeffer

Zubereitung Schalotten schälen, würfeln und mit einigen Löffeln Öl in einer Pfanne etwa drei Minuten anbraten, bis sie glasig sind. Die Schalotten mit dem Kürbispüree und den restlichen Zutaten außer der Petersilie in eine Schüssel geben und gründlich vermischen. Wer eine feinere Konsistenz ohne Zwiebelstückchen haben möchte, püriert die Masse noch einmal durch. Zum Schluss die fein gehackte Petersilie untermischen. Den Aufstrich in sterilisierte Schraubgläser abfüllen.

In der Küche wird der Kürbis vor allem wegen seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten geschätzt. Fragt man die Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen, was sie am Kürbis mögen, kommen die Antworten schnell: Er sei schnell zu kochen, vielseitig verwendbar, schmecke gut, sei gesund, ein relativ günstiges Gemüse, nahrhaft, regional produzierbar, bereichere lange saisonal den Speiseplan und gebe beim Anbau im eigenen Garten viel her.

Spaghetti-Kürbis mit Zitronensauce 1 / 2 Zurück Vorwärts Zutaten 1 Spaghetti-Kürbis 4 EL Olivenöl 2 EL Zitronensaft Pfeffer 1 Bund Dill 1 TL abgeriebene Zitronenschale Salz

Zubereitung Den Spaghetti-Kürbis längs halbieren und quer in zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Auf Siebeinsatz im Dampf garen, abtropfen lassen. Fruchtfleisch von der Schale lösen und mit zwei Gabeln lockern. Die übrigen Zutaten zu einer Soße verrühren, über die Kürbis-Spaghetti geben und warm servieren.

Hildegard Engelhard, zuständig für die Ausbildung in Küchenpraxis, hat noch einen weiteren Aspekt: „Man hat nicht viel Putzarbeit mit dem Kürbis. Er lässt sich in der Küche schnell verarbeiten.“ Durch seine Vielseitigkeit sind dieser Verarbeitung kaum Grenzen gesetzt: süßer Fruchtaufstrich, würzige Beilage, pikanter Kürbiskuchen, Kürbisspätzle, als Gemüseanteil in Aufläufen oder Eintöpfen oder klassisch als Kürbissuppe. Schülerin Stephanie Schöll mag ihn gerne als Kürbispuffer mit Salat, Räucherlachs und Dip. Bei anderen kommt er in den Strudelteig zusammen mit Zucchini, Mangold und Ziegenfeta.

Pikanter Kürbiskuchen 1 / 3 Zurück Vorwärts Zutaten 3 EL Weißwein 3 EL Öl 200 g Kürbispüree 4 Eier 100 g geriebener würziger Käse (Greyerzer oder Parmesan) 100 g Weizenmehl 1 Proise Salz ½ Pck. Backpulver 50 g gewürfelter roter Paprika 50 g gehackte schwarze Oliven

Zubereitung Wein, Öl, Kürbispüree und Eier verrühren, die übrigen Zutaten unterheben. Die Masse in eine gefettete Springform einfüllen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad auf mittlerem Rost ca. 40 bis 45 Minuten backen. Schmeckt kalt und warm.

Tipp Wer mag, kann auch 100 Gramm klein gewürfeltes Wammerl oder Speck unterrühren.

Egal, ob der bekannte Hokkaido, Butternut, Spaghetti-Kürbis, Muskatkürbis, Mikrowellenkürbis oder Blue Hubbard – die Kürbissorten, die auch im Landkreis regional angebaut werden, sind vielseitig und lecker. Da lohnt es sich, den einen oder anderen neu auszuprobieren.