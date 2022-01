Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Rohstoffmangel: Im Landkreis Augsburg gehen die Gelben Säcke aus

Wegen des aktuellen Rohstoffmangels fehlt es an Gelben Säcken. In Schwabmünchen und Bobingen sind die Tüten nicht mehr im Rathaus vorrätig.

Plus Wegen Rohstoffmangels fehlt es an Gelben Säcken. In Schwabmünchen und Bobingen sind die Tüten nicht mehr im Rathaus vorrätig. Was der Abfallwirtschaftsbetrieb Anwohnenden empfiehlt.

Von Felicitas Lachmayr

Den Gemeinden im Augsburger Land gehen die Gelben Säcke aus: Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb mitteilt, sind in Schwabmünchen keine Beutel an der Wertstoffsammelstelle oder im Rathaus mehr vorrätig. Auch in Bobingen sind die Tüten ab Februar nur noch bei der Wertstoffsammelstelle erhältlich und nicht wie üblich im Rathaus.

