Rotary-Jugendaustausch: Schülerinnen erzählen, was sie erlebt haben

Die beiden Schülerinnen Charlotte Bauer aus Bobingen und Morella Gesser aus Langerringen waren ein Jahr in Südamerika. Was sie dort alles erlebt haben.

Ein dunkler Blazer mit unendlich vielen Stickern: Das ist das unverwechselbare Kennzeichen der Schülerinnen und Schüler im weltweiten Austausch-Programm von Rotary. Charlotte Bauer aus Bobingen und Morella Gesser aus Langerringen haben daran teilgenommen – und aus ihrem Auslandsjahr in Südamerika viele Geschichten mitgebracht.

Für die beiden Jugendlichen war es eine aufregende Zeit. Denn in den zehn Monaten tauchen die Schülerinnen und Schüler tief in den Alltag des Gastlands ein, in die Familie und in die Schule. Auf mehreren mehrtägigen Reisen der örtlichen Rotary Distrikte durften sie die Höhepunkte ihres Gastlandes erleben. Darüber hinaus lernten sie die weiteren Austauschschüler aus aller Welt kennen.

Morella Gesser mit der Rotary-Vizepräsidentin Sabine Hemmersdorfer. Foto: Fritz Schneider

Morella Gesser wagte alleine eine Kanufahrt im Amazonas

Morella Gesser erlebte die Zeit in Machala, einem der größten Häfen für den Bananenexport in Ecuador. Das Jahr hielt viele Abenteuer bereit: Etwa auf eine Gruppen-Tour in den Amazonas-Regenwald durfte die geübte Paddlerin in Absprache mit den Rangern alleine eine Kanufahrt in den Tropen machen. Auch eine weitere Mehrtagestour zu den Galapagos-Inseln mit ihrer exotischen Tierwelt und riesigen Echsen blieb ihr im Kopf. Was sie überraschte: In Ecuador können sich die Jugendlichen nicht spontan treffen, die Sicherheitslage verlangt immer eine Begleitung durch Erwachsene.

Charlotte Bauer war in General Baldiserra, einem 2000-Seelen-Städtchen in Argentinien. Das Land sei riesig, berichtete sie: Mit seiner Nord-Süd-Erstreckung von fast 3000 Kilometern reiche Argentinien von der brasilianischen Grenze bis nach Patagonien mit seinen Gletschern und bis Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt. Für sie ein Höhepunkt: ewei Besuche in Buenos Aires.

Mit Brezen und Kässpatzen konnten die beiden glänzen

Für die beiden Schülerinnen waren auch die lokalen Essgewohnheiten ein Erlebnis. Etwa der "kolossale Fleischkonsum" in Argentinien sei für Deutsche sehr ungewohnt, berichtete Charlotte Bauer. Sie revanchierte sich mit schwäbischen Kässpatzen. Morella Gesser konnte mit der Kunst des Brezen-Backens glänzen.

Ein eindrucksvolles Jahr insgesamt – eines, das die jungen Frauen auch verändert habe. Möglich gemacht hatte das Rotary. Nach Schwabmünchen waren im Gegenzug zwei junge Mädchen gekommen, Hannah Kennedy aus Kanada und Blanca Ripoll Díaz aus Spanien. Mitmachen kann jeder, es gibt allerdings ein strenges Auswahlverfahren. Interessierte Jugendliche können sich bei ihrem örtlichen Rotary-Club bewerben. (AZ)