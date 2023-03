Sängerin Deborah Woodson kommt nach Klosterlechfeld und gibt dort mit dem Gospelchor der Evangelischen Militärseelsorge Lechfeld und Kaufbeuren ein Konzert.

Moderne Rhythmen und traditionellen "Black Gospel": Das verspricht das Konzert der Sängerin Deborah Woodson, die gemeinsam mit dem Gospelchor der Evangelischen Militärseelsorge Lechfeld und Kaufbeuren sowie ihren Gospelmates am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr, in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Klosterlechfeld auftreten wird.

Die Sängerin, Komponistin und Autorin hat bereits eigene Alben veröffentlicht und ist bekannt aus diversen Musicalrollen. Woodson war zudem Jurymitglied und Solistin bei den "Gospelawards" 2004 bis 2006 sowie Vocal-Coach bei "Deutschland sucht den Superstar". Auch in der Show "All together now" hat sie kürzlich als Jurorin mitgewirkt. Ihre Tournee steht nun unter dem Thema "Black & White Gospel".

Engagierte lokale Sängerinnen und Sänger kommen mit Profis zusammen

Chorleiter Fabian Schäfer freut sich auf das Konzert. Er sagt: "Als unser Gospelchor für das gemeinsame Konzert angefragt wurden, sprach uns das sofort an. Deborah Woodson, ihre Gospelmates und unser Chor – das wird ein Highlight für die Region Landsberg, Augsburg, Kaufbeuren und darüber hinaus. Die musikalische Bandbreite unseres Chores ist groß und somit die beste Begleitung für die großartige Sängerin." Die Tournee sei dabei so konzipiert, dass engagierte lokale Sängerinnen und Sänger im Gospelchor mit den Profis aus der Musikbranche zusammenkommen könnten.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Karten gibt es bei Lie-Rie in Klosterlechfeld, in der Buchhandlung Schmidt in Schwabmünchen oder online unter www.blackandwhitegospel.de sowie an der Abendkasse. Karten aus dem Vorverkauf aus 2020 behalten ihre Gültigkeit.