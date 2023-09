Schafkopf, Mau-Mau und Jugendpolitik beim Kreisjugendring

Beim Kartenspielabend des Kreisjugendrings Augsburg-Land mit Landtagskandidaten ging es unter anderem um das Thema Ehrenamt.

Eine Runde Karte spielen, gemütlich ratschen und über politische Themen diskutieren: Das Ziel eines besonderen Spielabends mit dem Kreisjugendring im Landratsamt.

Neun Landtagskandidaten nahmen teil: Dr. Fabian Mehring ( Freie Wähler), Fabian Wamser ( SPD), Thomas Strobl ( FDP), Gabi Olbrich-Krakowitzer ( ÖDP), Carolina Trautner ( CSU), Lena Rasilier (CSU), Claudia Schuster (Freie Wähler), Constantin Jahn (Die Grünen) und Simone Strohmayr (SPD). Die Delegierten und Vorstandsmitglieder des Kreisjugendrings stellten beim lockeren Kartenspiel nicht nur Fragen zu landespolitischen Themen. Der Kreisjugendring brachte Anliegen von jungen Menschen ein und gezielt seine aktuellen Forderungen für das Ehrenamt in der Jugendarbeit ein.

Verbesserungen für das Ehrenamt im Landkreis Augsburg

„Nachdem derzeit viele Ehrenamtliche überlastet sind und zum Teil keine Jugendleiter mehr für Vereine gefunden werden, hat die Vollversammlung des Kreisjugendrings Forderungen für das Ehrenamt in der Jugendarbeit aufgestellt“, erklärte Vorsitzender Josef Falch. Über diese wurde in den Gesprächen diskutiert und am Ende konnten alle Kandidaten in einem Blitzlicht dazu Stellung nehmen. Die Vertreter der Politik waren sich einig: Es ist wichtig, etwas für das Ehrenamt zu tun.

Zur Sprache kamen Vorschläge wie Steuervergünstigungen, Versicherungen, Freistellungen und vor allem die aktuellen Forderungen des Kreisjugendring. Diese lauten: Bezahlte Freistellung für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, mehr Vergünstigungen für Ehrenamtliche, Anrechnung des Ehrenamts im Studium und Ausbildung, Verlängerung der Regelstudienzeit, Ferienschutz für Studierende und ein früherer Renteneinstieg. (AZ)

