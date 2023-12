Schneebruch: In den Wäldern bleibt es gefährlich

Plus Nach und nach werden gesperrte Straßen wieder freigegeben. Die Wälder im Augsburger Land sollten noch nicht betreten werden, warnt ein Experte.

Der Wintereinbruch hatte das Augsburger Land am Wochenende fest im Griff. Stellenweise fielen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. Die Folge waren Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle. Auch zu zahlreichen Unfällen kam es. Am Montag gab es noch Nachwehen.

Vereinzelt blieben Straßen durch Waldgebiete noch gesperrt. Dort waren Bäume durch die Schneelast umgeknickt oder drohten umzufallen. Betroffen war beispielsweise die Kreisstraße A6 zwischen Anried und Burtenbach im Landkreis Günzburg. Die Sperrung sollte nach Auskunft des Landratsamts am Montagabend aufgehoben werden. Voraussichtlich erst am Dienstag ist dagegen die Kreisstraße A13 zwischen Langenneufnach und Vesperbild wieder frei. Vom Schneebruch betroffen war auch der Weldenbahn-Radweg von Aystetten bis Adelsried und die Straße zwischen Mittelneufnach und Könghausen im Nachbarlandkreis Unterallgäu.