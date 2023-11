Schockanrufe in Königsbrunn: Betrüger wollen 70.000 Euro

Als Polizist, Staatsanwalt und Rechtsanwalt gaben sich Kriminelle am Telefon aus. Sie versuchten, zwei Königsbrunner unter Druck zu setzen.

"Hallo, ich bin's", sagt die tränenerstickte Stimme am anderen Ende der Leitung. Das Schluchzen und Weinen geht durch Mark und Bein. So beginnen häufig die Schockanrufe von Telefonbetrügern. Sie zielen nur auf eines ab: Kriminelle wollen über die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer an Geld und Wertsachen gelangen. Am Mittwoch wollten Unbekannte zwei Königsbrunner um viel Geld bringen.

Gegen Mittag erhielt eine 61-jährige Frau einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung war die Stimme eines Mädchens zu hören. Es weinte und gab an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Laut der Königsbrunnerin sei der Telefonhörer anschließend weitergegeben worden – es meldete sich angeblich ein Polizeibeamter. Dieser erklärte, dass die Tochter der 61-jährigen Frau für einen tödlichen Verkehrsunfall verantwortlich gewesen sei.

Kaution von 70.000 Euro verlangt

Anschließend wurde der Hörer erneut weitergegeben, und ein weiterer Telefonbetrüger meldete sich. Er gab sich als Staatsanwalt aus und erklärte, dass nach Rücksprache mit einem Richter eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro fällig sei, damit die Tochter freigelassen werden kann. Die 61-jährige Frau ließ sich auf nichts ein. Sie handelte genau richtig und machte keine Angaben zu Vermögenswerten. Sie beendete das Gespräch und legte auf.

Tochter befindet sich angeblich in einer Notsituation

Am selben Tag kam es zu einem weiteren Betrugsversuch in Königsbrunn. Dabei wurde der 88-jährige Mann von einer unbekannten Täterin kontaktiert, die sich als seine Tochter ausgab. In diesem einstündigen Gespräch gab die Frau an, dass sie sich in einer Notsituation befinde und dringend Geld benötige. Zwischendurch wurde das Gespräch an einen Mann verbunden, der sich als Anwalt ausgab. Der 88-Jährige wurde aufgefordert, 30.000 Euro zu bezahlen. Der Mann erkannte den Betrugsversuch und gab keine persönlichen Daten heraus. Er beendete das Gespräch und legte auf.

Das rät die Polizei bei Schockanrufen

Insgesamt verzeichnete die Polizei in den vergangenen Tagen Dutzende Betrugsversuche im Stadtgebiet Augsburg. Sie rät generell:

