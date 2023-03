Schützgau Lech-Wertach hat neue Gauschützenmeister

Plus Horst Weigend und Matthias Reis stehen nun an der Spitze des Schützengaus, der jetzt auch ein neues Ehrenmitglied hat.

Während der Jahreshauptversammlung im Schützenheim Hubertus in Langenneufnach erklärte Erster Gauschützenmeister Joachim Peters aus Oberottmarshausen seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen. Er übte diese Funktion sieben Jahre aus und war insgesamt 17 Jahre im Vorstand des Schützengaus Lech-Wertach tätig.