Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Der Start in die Schule geht für die Familien ganz schön ins Geld

Bevor der aufregende erste Schultag kommt, müssen Eltern für die Ausstattung in die Tasche greifen.

Plus Für die Schulanfänger naht ein aufregendes neues Lebenskapitel. Mit welchen Kosten Eltern bei der Grundausstattung rechnen müssen und wann der Andrang in den Geschäften groß ist.

Von Maximilian Gori Artikel anhören Shape

Die Ferienzeit neigt sich in Bayern dem Ende zu. Während die erfahrenen Schulkinder im Landkreis Augsburg an eine bekannte Wirkungsstätte zurückkehren und ihre Freunde wiedersehen, stellt der Start für Erstklässler den aufregenden Beginn in das Abenteuer Schule dar.

Ein besonderer Tag für die Kinder, aber auch für die Eltern. Für sie kann der einmalige und stolze Moment des Kindes aber auch zur finanziellen Belastung werden. Von der Schultüte, über den Ranzen, bis hin zum allgemeinen Bedarf benötigt ein Kind einiges an kostspieliger Grundausstattung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen