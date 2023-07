"Schwätzbänkle"-Aktion im Kreis Augsburg: Wir wollen plaudern

Plus Anfang August ist die Redaktion im Landkreis Augsburg unterwegs, um mit Ihnen auf dem "Schwätzbänkle" zu plaudern.

Im Landkreis Augsburg gibt es viele Geschichten zu erzählen. Daher möchten wir mit den Menschen aus dem Augsburger Land ins Gespräch kommen – indem wir Ihnen eine Plattform geben. Genauer gesagt: einen Ort zum Schwätzen. An dem man sich ungezwungen austauschen kann. An dem Sie von Dingen erzählen können, die Ihnen auf dem Herzen liegen, die Sie bewegen.

Vom 7. bis zum 11. August ist die Redaktion in der Region unterwegs – erst im nördlichen, dann im südlichen Landkreis. Jeweils um 10 Uhr und um 15 Uhr sind wir in insgesamt zehn Städten vor Ort. Wir freuen uns über alle, die mit uns ins Gespräch kommen möchten.