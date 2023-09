Landkreis Augsburg

19:00 Uhr

Seit 130 Jahren gibt es Taxis – und dazu allerlei Geschichten

Plus Von der Kutsche bis zum E-Taxi: Was den Beruf Taxifahrer ausmacht und welchen Platz Frauen heute in der lange als Männerdomäne geltenden Branche einnehmen.

Von Maximilian Gori Artikel anhören Shape

Das erste Taxiunternehmen der Welt entstand 1893, als Fritz Koch in Dessau die Firma "Motorwagen-Fahr-Verkehr" gründete. 130 Jahre später sprechen Taxiunternehmerinnen und Taxiunternehmer sowie ein Fahrdienstanbieter aus dem Landkreis Augsburg über ihre Erfahrungen.

Bertram Hanka, Chef des gleichnamigen Taxiunternehmens in Schwabmünchen, schätzt an seinem Beruf die Selbstständigkeit. "Man kann sich seine Arbeitszeiten selbst einteilen. Das Taxi ist auch ein mobiler Arbeitsplatz, der nicht nur in einem Büro stattfindet, und man kommt mit vielen Leuten zusammen", sagt Hanka. Seit 40 Jahren sei er in diesem Gewerbe tätig. Er habe das Taxigeschäft in Augsburg von der Pike auf gelernt, danach wisse man, wie es laufe. Einmal habe er einen stark alkoholisierten Fahrgast am Auto bewachen müssen, bis die Polizei kam. In Gefahrensituationen sei er aber zum Glück noch nie gekommen, sagt Hanka.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen