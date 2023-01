Senioren-Union will Lärm zum großen Thema machen

Die Senioren haben vor allem den Geräuschpegel, der durch den Straßenverkehr entsteht, im Visier.

Das Thema Lärm wollen die Mitglieder des Kreisverbands der Senioren-Union der CSU im neuen Jahr in den Fokus nehmen.

Ein Dorn im Auge sind den Senioren zum Beispiel widerrechtlich eingebaute Abgasanlagen oder Fehlzündungen, die absichtlich produziert werden. Die Senioren-Union will drei Ziele verfolgen, um vor allem den Straßenlärm zu reduzieren: Zum einen soll für das Thema sensibilisiert werden. Beispielsweise könnte mit Schildern darauf hingewiesen werden. Zum anderen geht es darum, Verstöße besser zu verfolgen und die Frage, welche Möglichkeiten der Gesetzgeber für ein Recht auf Ruhe bietet. Das Bewusstsein in der Bevölkerung müsse außerdem geschärft werden, sagt Manfred Salz, der Vorsitzende des Kreisverbands. An seiner Seite hat er einen prominenten Mitstreiter.

Lärm kann krank machen

Auch der frühere Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert macht sich für das Thema stark. Ihn ärgern besonders Autofahrer, die absichtlich Lärm erzeugen und die Straßen auf- und abfahren. „Ich glaube nicht, dass sie bewusst anderen Menschen schaden wollen. Aber sie wissen nicht, dass Lärm auch krank machen kann.“ Andere Lärmquellen seien dagegen unabdingbar. Dazu zählt Reichert zum Beispiel den Lärm durch Kampfflugzeuge, die für die Sicherheit in Deutschland und Europa trainieren. Auch bei Hubschraubern hat er eine klare Meinung: Bei Rettungseinsätzen „geht es um Leben und Tod“. (mcz)

