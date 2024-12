Sex-Treffen mit Kind im Landkreis Augsburg: Polizist muss ins Gefängnis

Zwei Justizbeamte führen den Angeklagten in Augsburg in den Gerichtssaal. Er trägt Fußfesseln, sein Blick ist gesenkt. Was dem Polizeibeamten im technischen Dienst vorgeworfen wird, wiegt schwer: Es geht um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie den Besitz jugend- und kinderpornografischer Inhalte. Der 37-Jährige lebte im Landkreis Freising, aber die zentrale Tat spielte sich in einer Gemeinde im Landkreis Augsburg ab. Zur Verhandlung kommt er direkt aus der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Gablingen. In Haft wird er nun für längere Zeit bleiben. Der Versuch seiner Verteidigerin Julia Weinmann, eine Bewährungsstrafe zu erreichen, blieb ohne Erfolg.

